Приветствую всех читателей моего блога. Сегодня хочу поговорить на одну из самых актуальных тем на сегодняшний день – дистанционное обучение: плюсы и минусы. Данная сложившаяся ситуация во всем мире, связанная с эпидемией короновируса, заставила в кратчайшие сроки все учебные заведения перейти на данный вид обучения.

У нас (педагогов и учеников) не было выбора, и нас никто не спрашивал: хотим мы того или нет. Перешли и всё. Были не совсем готовы, но мы справились. И теперь, спустя несколько месяцев у нас есть возможность подвести итог и вычленить все плюсы и минусы дистанционного обучения. Можно сказать из первых рук)))

Считаю, что перед тем, как дать оценку, нужно рассмотреть саму тему обсуждения. Что из себя представляет дистанционное обучения? И есть ли нашей истории подобный опыт? И, как оказалось, опыт ЕСТЬ!!! Давайте рассмотрим это подробнее…

Что такое дистанционное обучение?

В этом ничего сложного нет. Определение прячется в самом названии. Обучение – передача опыта и знаний. Каким образом? Дистанционно, то есть, расстояние нам не помеха!!!

Но тут как раз все сложности и начинаются… Каким образом передавать? Если при классическом обучении все понятно – передача ЗУН (знаний, умений, навыков) осуществляется, как говорит: глаза в глаза, когда ты по глазам и другой реакции видишь, насколько правильно освоен материал.

То на дистанции реакции не видишь и требуются иные критерии оценивания, донесения и проверки материала. Я это принимаю за МИНУС дистанционного обучения. Как же с этой проблемой справлялись наши предки? Рассмотрим краткую историю дистанционного обучения. Возьмем самое основное.

Краткая история дистанционного обучения

Как оказалось, дистанционное обучение для нас не есть что-то новое. Просто мы этот процесс обучения знаем под другим названием))) О чем я говорю? Вы скоро и сами догадаетесь)))

Основателем дистанционного обучения считается Исаак Питман, когда еще в 1840 году начал обучать студентов стенографии. Это называлось «корреспондентское обучение по почте». То есть, студенты получали задания по почте и отправляли выполненное задание по почте. Вам ничто не напоминает? Ну, конечно же, наше заочное обучение. Когда-то и я так училась… Одно из образований автора данной статьи)))

Стенография – скоростное письмо краткими знаками, которые позволяют записывать живую речь. Вы же знаете, что мы пишем в пять раз медленнее, чем говорим? Считается, что стенографии более 2-х тысяч лет. Ей пользовались скорописцы фараонов в Древнем Египте, секретарь Цицерона, писаки Петра Первого и т.д.

Сейчас, конечно, явная нужда в стенографии отпала, в связи с развитием информационных технологий: смартфоны, диктофоны и т.д., но по-прежнему цениться, и людей, владеющих стенографией, велико, особенно в управленческих аппаратах. Надо сказать, что использование нескольких символов и меня зачастую спасает, когда есть нужда что-то быстро записать…

В 1873 году Анна Элиот начала обучение женщин также. Оно носило название «Общество Тикнор». Подобно английской программе «Общество поддержки домашнего обучения». Помните фильм «Аббатство Даунтон», где одна из горничных тайком обучалась печатать на печатной машинке? Она получала задания по почте и отправляла выполненные задания.

Все в доме были в шоке от ее занятия, но именно это желание – чему-то научиться, позволило ей в последствии устроиться на работу в газету и выйти замуж за приличного человека. Как была удивлена та же самая прислуга, когда увидела ее через несколько лет, сидящей за столом вместе с хозяевами!!! Так что, учение, действительно, способно изменить жизнь каждого. И, это, безусловно, огромный ПЛЮС дистанционного обучения.

Возможность получать именно Высшее образование на расстоянии, т.е. дистанционно, появилось в 1836 году в Объединенном королевстве, когда был основан Лондонский университет. Затем они начали расти как грибы: в Чикаго, Дрездене, Канаде и т.д.

В России дистанционное обучение стало развиваться после революции 1917 года, когда появились различные обучающие курсы на самых разных уровнях. А в Советском Союзе даже была образована особая консультационная модель под названием «Образование без визуального контакта». Мы его также знаем, как заочное обучение.

И уже в 60-е годы насчитывалось 11 заочных университетов, множество заочных факультетов. После Великой Отечественной Войны стало бурно развиваться. Помните фильм «Девчата» (1962 год)?

Приказ Министерства образования РФ 2017 года внес различные дополнения. В частности:

— утвердил перечень профессий, по которым дистанционное обучение НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! И это правильно, поскольку зубы по интернету не вылечишь и аппендицит по телефону не вырежешь))) Еще один МИНУС дистанционного обучения.

Плюсы и минусы современного дистанционного обучения

Среди плюсов дистанционного обучения я бы выделила:

1. На сегодняшний день в России существует закон об образовании №273-ФЗ, в статье 16 которого говориться, что в России может применяться дистанционное обучение. Место обучающегося дистанционно может быть ЛЮБЫМ!!! Главное, чтобы у учащегося были для этого возможности: интернет и электронное устройство, с помощью которого он может зайти на сайт университета, зарегистрироваться и получить допуск к изучаемым предметам. Это, конечно, большой ПЛЮС.

2. Нужно отметить, что электронная образовательная среда, в которой происходит обучение – закрытая. Закон обеспечивает защиту сведений и всех данных. Каждый студент получает доступ только к тем курсам, которые он изучает. Каждый педагог может разработать свой курс для своей дисциплины и пользоваться во время обучения именно им. Это тоже ПЛЮС.

3. Дистанционный курс можно проходить в удобном месте и в удобное время, когда есть свободная минутка или есть силы. Его можно отложить, выполнять частями, когда есть настроение и т.д. Поэтому, дистанционное обучение так распространено среди женщин, хотя в последнее время их доля стала заметно уменьшаться (по данным НИУ ВШЭ). Тоже ПЛЮС.

Но тут как раз все сложности и начинаются…

Минусы дистанционного обучения:

Невозможно проверить, действительно, ли сам учащийся выполнил задания, и, соответственно, усвоил материал пройденного курса.

Сложность получения практических навыков, и помощи преподавателя во время выполнения задания. Кто пытался объяснить что-нибудь хотя бы по телефону, тот знает)))

Нет живого общения с преподавателем и сокурсниками, поддержки аудитории. Не стоит забывать, что человек становиться личностью среди себе подобных)))

Методическое обеспечение должно учитывать то, что курс будет читаться дистанционно. И соответствовать стандартам и требованиям.

Требуется удобный сервис для создания электронного курса, хорошее оборудование преподавателя, которое не оплачивает ни одно учебное заведение. А также требуется соответствующее оборудование и доступ у учащегося, а об этом тоже никто не беспокоится...

Дистанционное обучение и создание электронных курсов становится актуально и популярно в наше время. В связи с этим открывается все больше и больше онлайн-школ. И, если вы являетесь экспертом в какой-либо области, вы можете обучать этому других людей. Рекомендую курс по созданию онлайн-школы Александра Борисова

Надеюсь, статья вам понравилась. Напишите в комментариях свое мнение о дистанционном обучение, потому что нам важно услышать любое мнение. Ведь речь идет о наших будущих поколениях. Поделитесь статьей в социальных сетях.

С уважением, Марина Ширшикова