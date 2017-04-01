Здравствуйте, уважаемые читатели блога nocleep.ru. Давно собиралась написать статью на тему: как заработать в интернете, но много времени ушло на сбор материала. Студенты не перестают меня удивлять тем, какие необыкновенные решения они находят, когда оказываются в критической ситуации.

Когда срочно нужно сдать зачет, выполнить задание, получить положительную оценку… «Голь на выдумки вольна», — как молвит народная мудрость. А я бы сказала, что студенты просто оказываются в ситуации, когда просто НЕЛЬЗЯ НЕ СДЕЛАТЬ!!!! Когда срабатывает механизм самосохранения! Очень полезная ситуация. Если бы каждый регулярно создавал себе такие условия НЕСДЕЛАНИЯ, то все бы были успешными и богатыми. И жили бы в счастливом обществе.

Когда вы поднимаете стул за одну его ножку, то поднимается же весь стул. Правильно? Так и с обществом… Если бы каждый индивид данного общества стал успешным, то все общество было бы успешным. Если бы каждый член общества стал образованным, то мы бы жили в образованном обществе.

Представьте, если бы каждый человек взял на себя ответственность, реализовал все свои способности и возможности, выполнил бы свое предназначение… В каком бы мире мы жили? Студенты этому пример! Куда потом все девается?????? Откуда берутся ленивые и ни на что неспособным люди? Ну, да ладно, сегодняшняя статья не об этом….

Хочу поделиться информацией о заработке студентов в интернете. Ну, и о своем тоже. Хотя он у меня не такой богатый, как у них))) Также в конце статьи вы можете скачать презентацию со всеми ссылками. Итак, в этой статье вы узнаете 17 способов заработка студентов в интернете. Может что-то подойдет и вам….

1. Самый смешной и низкодоходный способ заработка с помощью кнопки «Бабло» или «Бонус». Некоторые студенты, сидя на скучных лекция, заходят на сайты, которые платят копейки за посещение. Я вот ради эксперимента тоже попробовала заработать таким способом на нескольких сайтах. Деньги моментально приходят на кошелек Webmoney или Яндекс-Деньги. О сумме выплат судите сами:

Поскольку эти сайты устанавливают лимит на посещение, например, платят за одно посещение в день, то студенты это занятие совмещают с другим видом заработка №2. Ссылки на сайты с бонусами размещены в презентации, которую вы можете скачать в конце статьи.

2. На этих же скучных занятиях студенты зарабатывают на лайках, кликах, вступление в группы, комментариях и т.д., выполняя задания онлайн на сайтах: Блогун, Форумок, Сарафанка и др. Сама не пробовала, поэтому прокомментировать данный заработок не могу. Но он имеет место быть. И название ему – серфинг. Ссылки на эти сайты вы можете найти в презентации в конце статьи.

3. Если студент владеет даром красноречия, то может работать контент-менеджером, наполняя сайт контентом. Или просто писать статьи на заказ. Быть рерайтером или копирайтером. Я попробовала заработать на бирже статей Адвего. За статью в 4000 знаков получила 150 рублей. Можно зарабатывать и больше, но нужен, опыт, и статус…

4. Кто-то из студентов работает администратором социальных сетей и ведет группы. За выполнение данной работы можно получить от 10 до 30 000 рублей, в зависимости от опыта и результата. Любителей социальных сетей можно разделить на две категории: потенциальные клиенты и тусовщики. Если в группе, которую ведет администратор много лайков и комментариев, то в данной группе есть движуха, но нет продаж.

Потому что тут тусутся одни тусовщики – им скучно, они хотят развлечений. За такой результат платят мало. Если же в группе администратора есть не только лайки и комментарии, но и продажи, то это хорошо, т.к. в группе обитает целевая аудитория и потенциальные клиенты. От этого ценность администратора выше и заработок тоже.

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5. Можно зарабатывать с помощью сайта Воркзилла. Этот вид заработка я знаю не понаслышке. Я на нем сама зарегистрирована и периодически выполняю какие-нибудь задания, например, помогаю нерадивым студентам решить задачи, написать реферат и т.п. Work-zilla – личный помощник, сервис для поручений и удаленной работы.

Это сайт, на котором каждый может сформировать задание на какое-нибудь дело, например, помочь решить, написать реферат, выполнить контрольную работу и т.д. Вот, и получается, одним студентам нужна помощь — это заказчики – они платят деньги исполнителям, которые эти задания выполняют. Все легально и сайт берет на себя обязательства по переводу оплаты за выполнение. Поэтому, гарантии, что вас не надуют максимальные. По заработку судите сами по архиву выполненных мною заданий:

6. Следующий сайт с аналогичными заданиями YouDo – сервис для поиска исполнителей бытовых и бизнес-задач по Москве и Санкт-Петербургу. Здесь даются задания не только онлайн, но и в реальной жизни. Здесь ищут людей, которым нужна помощь: кого-то встретить, отвезти (если у вас есть машина), услуги курьера, помочь навести порядок в доме и т.д. На сайте я зарегистрирована, прошла проверку как исполнитель и как заказчик, но сама пока на сайте не работала и заказы не оставляла…

7. Многие смышленые студенты подрабатывают репетиторами, нянями, тренерами. В этом могут помочь сайты Репетитор.ru, profi.ru, upstudy.ru. Эти сайты – некий отдел кадров, куда стекаются люди, которые владеют какими-то знаниями и навыками, и которые могут этими знаниями и навыками делиться, т.е. научить других. А другие люди приходят на эти сайты, чтобы научиться чему-то…

8. Аналогичные услуги можно найти или оказать на Авито. На этом сайте можно продавать не только услуги, но и вещи, как свои, так и чужие. Если у вас или у ваших знакомых есть ненужные вещи, то их можно продать, получив за них небольшую сумму денег. Как это сделать? — спросите вы. Очень просто. Когда продаете чужие вещи, то берете половину вырученной суммы себе. Этому меня студенты научили.

У ваших знакомых есть куча вещей, которые им не нужны, они просто валяются где-то в гаражах или занимают место в доме, пылятся. Вы договариваетесь, что продадите им эти вещи, но половину стоимости возьмете себе. Многие соглашаются. И им хорошо: деньги + свободное место; и вам хорошо – небольшие деньги, но для студента все-таки значимо… Кстати, можно свои услуги или товары продавать и на других бесплатных досок. Список бесплатных досок объявлений можно скачать по ссылке. Чем больше объявлений вы разместите, тем больше клиентов/покупателей вы найдете.

9. Аналогично можно продавать на ebay. О заработке на этом сайте я читала в статье про халяву, где рассказывалась история одного молодого человека, студента, который собирал реальную халяву (то, что отдавали ему даром люди), а потом продавал это на ebay. Вы не представляете, что готовы купить люди… Я даже видела лот с продажей частей от самолета. И кто-то это купил!!!! В общем, фраза «В интернете можно продать ВСЕ!» — это правда. Только нужно знать — где и кому)))

10. Если у студента есть увлечение: видео, дизайн, рисование, плетение кос, сайтостроение и др. Или он хорошо владеет какой-то компьютерной программой: фотошоп, например. То может создать портфолио и продавать свои услуги на сайтах фрилансеров: FL.ru, freelance.ru и другие. Их много. На kwork.ru, где все услуги стоят по 500 рублей, я заказала новую шапку для этого блога. Ее тоже сделала студентка с помощью программы фотошоп.

11. Кто-то зарабатывает деньги транскрибацией – это перевод аудио и видео в текст. Вы слушаете и сразу переводите услышанное в текст. Для этого нужно немного: уметь слушать и быстро печатать. Кажется легко, но я один раз попробовала, заработала 150 рублей за небольшой кусок аудио, и пришла к выводу, что это не мое… Но кому то нравиться, и работу можно найти на многих досках бесплатных объявлений или сайтах заданий, например Воркзилла, о которых я писала выше.

12. Кто-то из студентов продвигает ссылки чужих сайтов и партнерских программ. При этом студент зарабатывает процент, если по его ссылке перешли и купили партнерский товар. Т.е. вы продвигаете и продаете чужой товар или услугу и получаете часть дохода, которым с вами делиться владелец. Обычно это от %. Многие инфобизнесмены зарабатывают на своих и чужих партнерских товарах. Это целая наука, но, говорят, можно заработать хорошие деньги. Особенно, если продвигать обучающие курсы по заработку в интернете, созданию инфобизнеса с нуля и т.п. Как это происходит? Вы регистрируетесь в какой-то партнерской программе, получаете партнерскую ссылку, размещаете ее, где только можно. Если по ней перешли и купили товар, то вам перечисляется денежка. Также существует много сервисов и форумов для продвижения партнерских ссылок. Если хотите, можно этому обучиться. Для этого есть платные и бесплатные курсы.

13. Также можно создать свой бизнес в интернете на своих знаниях или знаниях чужих людей. Если вам это интересно, советую скачать бесплатный курс «Инфобизнес по модели Евгения Попова» Кто-то из студентов пытается этим заниматься. Думаю, что если они не бросят это дело на полпути, то к окончанию университета, у них будет неплохой стабильный доход.

14. Кто-то из студентов уже ведет свой сайт или блог на разные темы. Спрашиваю: с какой целью? Называют две причины. Первая, с целью последующей продажи. Т.е. бытует мнение, что, если создать блог/сайт с актуальной темой, вести его пять лет, чтобы сайт набрал вес: ТИЦ и PR. То через пять лет его можно продать за 500 000 рублей. А, если вы ведете не один блог, а два? Сколько у вас будет? Блог Александра Борисова как раз посвящен заработку на блоге. Если интересно, посмотрите его вебинар «Как продавать в инфобизнесе на сотни тысяч в месяц не вкладывая в рекламу», в котором он подробно рассказывает, как можно зарабатывать на блоге от 30 000 до 300 000 рублей. Главное, не лениться!

15. Если вы являетесь в чем-то экспертом, как моя студентка Татьяна, то можете как она зарабатывать на онлайн-консультациях. Клиентов находит в социальных сетях, по объявлениям на досках объявлений, также существует сайт-консультантов liveexpert.ru. За консультациями обращаются люди, которым нужна помощь в чем-то или просто моральная (психологическая) поддержка. Если вы можете ее оказать, то ваши интересы совпадают. Сейчас часто можно встретить объявления «Уши на прокат», «Собеседник на час» и т.п. Обычно платят за час общения в скайпе или по телефону — от 500 до 15000 рублей. В зависимости от вашей экспертности. Если вы сертифицированный коуч или бизнес-консультант, то ценность, естественно, выше. Цена зависит от боли клиента, которую вы можете вылечить.

16. Хочу вас познакомить еще с одним сайтом – Workle.ru. Официальная работа в интернете с официальным трудоустройством. Вы можете пройти бесплатное обучение онлайн и зарабатывать в категориях: туризм, банковское дело, страхование, услуги связи, охранные системы, подарки и развлечения.

Вот лидеры продаж за последний месяц. Впечатляет? Вы также можете присоединиться!

17. На сладкое. Советую вам ознакомиться с историей выпускницы Тернопольской академии народного хозяйства, которую я привожу в своей статье «Возможность превратить идею в деньги» . Эта история — яркий пример активности и предпринимательской мысли молодого поколения. Людям постарше нужно брать с них пример)))

Ещё не нашли своей ниши в интернете, с помощью которой можете зарабатывать? Советую почитать книгу «Как стать экспертом»

Или воспользоваться советом известного клоуна Славы Полунина. В одном из интервью он сказал:

«Увидишь, что там кто-то пиликает — пиликай! Видишь кто-то звенит — звени! Попробуй максимально, что ты можешь. Все, что вокруг видишь, хватайся!!! Все делай. И ГДЕ-ТО ЗВЯКНЕТ!!! Мне это больше всего нравиться. И даже, если ты не добьешься каких-то огромных высот, — ведь вопрос не в величии, размахе крыльев, — а от того, ЧТО ТЫ ЛЕТИШЬ!»

Надеюсь, статья вам не только понравилась, но и дала много полезной информации для размышления. Буду рада, если вы поделитесь своими мыслями, а возможно и своим опытом заработка в интернете. Обязательно расскажу о вашей истории своим студентам.

С уважением, Марина Ширшикова

P.S. Скачать презентацию со всеми ссылками можно здесь:

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(если ссылка не работает, скопируйте ее и вставьте в браузер в ручную — http://nocleep.ru/zarabotok)