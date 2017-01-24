Здравствуйте, мои дорогие читатели. В своей прошлой статье «Зачем люди приходят в интернет?» я упомянула об истории выпускницы ВУЗа из книги «Богатая мама против Богатого папы», которая научилась в интернете находить идеи для бизнеса. И советовала ее прочитать. Чтобы Вы ее не искали, привожу историю здесь. Эта история как раз и раскрывает возможность превратить идею в деньги.«Если у вас нет стартового капитала, и собственных идей для заработка, можно воспользоваться чужими озарениями.

Если у вас есть компьютер, доступ в интернет, и начальные навыки навигации в нем, можно продавать находки «ноу-хау».

Многие начинают с нуля, как это получилось у Регины Звягиной из Ялты (по материалам статьи: Ленц Е. «Перепродам идею!» Бизнес журнал № 1 (38), 2004).

«Вчерашняя студентка Тернопольской академии народного хозяйства, получив «путевку во взрослую жизнь», окинула взглядом свои перспективы и мрачно ужаснулась: ее профессия оказалась к моменту окончания учебы одной из самых низкооплачиваемых. Особенно безрадостно ее перспективы выглядели в условиях Ялты, где жизнь кипит только три месяца в году, во время курортного сезона.

«В конце концов, нищенская жизнь мне чертовски надоела, и я начала все больше задумываться о самостоятельном деле, — рассказывает Регина. – Спонсоров не было. Идей тоже. Ясно было одно – дело должно требовать минимум вложений, по возможности быстро давать отдачу и не иметь, по крайней мере, в радиусе нескольких километров, реальных конкурентов».

Поскольку собственных вариантов того, как заработать, у Регины не было, она начала активно интересоваться предложениями различных агентов и звонить по объявлениям, предлагавшим заработок и надежную работу. Однако все источники, предлагавшие быстрое обогащение, на проверку оказались «лохотронами». «Я поняла, что самое сложное – найти нужную и, главное, достоверную информацию. Поэтому первым делом прошла компьютерные курсы, а затем отправилась в интернет-кафе, и; имея за плечами базу английского языка средней школы, начала осваивать Интернет», — говорит Регина.

«Первое время не понимала вообще ничего, но по прошествии двух-трех месяцев практически ежедневного просиживания одного-двух часов после работы в интернет-кафе я поняла принципы работы в сети, научилась поиску конкурентного материала, запомнила отличные от правильного английского американизмы. Потом начала искать дело для себя и нашла материалы выставки по малому бизнесу, проходившей в 1998 году в Лос-Анджелесе, списалась с компанией, предложение которой заинтересовало меня, открыла кредитную карточку, чтобы оплатить товар, и… получилось!»

Из всех американских предложений малого бизнеса Регине больше всего понравилась идея изготовления цветного льда. Она заказала у фирмы-производителя формочки – рыбки, пингвины, яблоки и прочее растительно-животное изобилие в среднем по 15 долларов за блок. Посылка пришла очень своевременно – к жаркому южному лету. На первом этапе Регина, подкрасив водичку сиропами, начала продавать готовый лед в ресторанчики и небольшие кафе. Сама возила лед в формочках, в сумке с пенопластовыми вставками, чтобы не растаял. Проблем с реализацией не было, тем более, что сертификат на лед не требуется, поскольку это не продукт производства.

Окупив первоначальные затраты и получив неплохую прибыль спустя две недели она продала этим же кафе формочки и заказала в Америке еще, но уже в большем количестве. Пока новая партия шла из Америки в Ялту, Регина размышляя над расширением ассортимента. Помимо льда, она начала делать сласти – купив шоколадную глазурь, нагревая на водяной бане, заливая в формочки, втыкала палочки и получала фигурные конфетки, а если заливала сахар, то леденцы. Через несколько месяцев она открыла небольшой магазин, в ассортименте которого сейчас свыше 200 различных форм леденцов и шоколадных фигурок.

«Формочками мне довольно быстро надоело заниматься, и я разделила этот бизнес с подругой, переключив основные заботы на нее, а сама продолжила заниматься интернетом, — рассказывает Регина. – И вскоре наткнулась на очередное любопытное предложение – бумага для струйного принтера для изготовления тату-наклеек». По словам предпринимательницы, все оказалось, как в рекламе: татуировка, отпечатанная на струйном принтере, держалась только до первого душа или купания, зато напечатанная на лазерном – почти месяц.

Для тех, кто хотел бы «украсить» себя ненадолго, это настоящая находка: бумага, прошедшая службу медицинского контроля США, не вызывает никаких аллергических реакций, а само изображение при необходимости легко удаляется с кожи. Поэтому, услуга оказалась очень популярной, особенно летом у молодежи…

Лето закончилось, спрос на татуировки упал – и изобретательная дама, создавшая к этому времени собственную маленькую компанию, переключилась на сувениры. На этой же бумаге она стала делать на лазерном принтере картинки с видами Черного моря и живописных окрестностей, фотографии, логотипы и клеить их на вазочки….

Дальше – больше. Регина переключилась на оклейку особым сортом бумаги мыла…. На маленьких кусочках мыла цветная картинка с видом и логотипом отеля или санатория смотрится очень красиво. Мыло успешно продается или раздается гостям или постояльцам. На больших кусках дорогого белого мыла получаются просто великолепные изображения природы, местных достопримечательностей и копии картин известных художников. Например, картин Айвазовского... Картинку можно наклеивать на свечку.

Так, постепенно переходя от одной находки к другой в поисках подходящего малобюджетного бизнеса, Регина нашла очень много интересных предложений… Как-то в компании она рассказала о некоторых вариантах – и сумела заинтересовать ими уже состоявшихся бизнесменов…. Так она поняла, что нашла свое дело. Первые клиенты Регины сделали ей неплохую рекламу, рассказывая об удачной находке, и к ней стали обращаться другие желающие удачно вложить свои деньги.

По словам Регины, попробовать себя в малом бизнесе сегодня может каждый, особенно, если речь идет о сувенирном направлении. «Чем хороши эти направления – они вообще не подразумевают какой-либо минимальной партии, и любой желающий может, вложив небольшую сумму, попробовать себя в самостоятельном деле. Главное – тронуться с места!» — заключает она».

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С уважением, Марина Ширшикова