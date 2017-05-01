Здравствуйте, уважаемые читатели блога nocleep.ru. От многих новичков можно слышать: как сделать скрин экрана? Они не знают, что это такое и зачем вообще его нужно делать. Я впервые с этим столкнулась, когда мне провайдер заблокировал интернет, сказав, что у меня вирус. Для разблокировки мне нужно было прогнать компьютер антивирусником, и отправить им снимок экрана с результатом антивирусной программы, что вирусов нет. Тогда интернет ко мне вернется. Вот тогда я озадачилась: что такое скриншот и как его сделать? Мне казалось, что это что-то очень сложное. Но, это вовсе не так. О этом моя статья.

Скриншот или коротко, скрин – это снимок экрана. Можно сделать снимок всего экрана целиком или его часть. Как это можно сделать?

Первый способ — кнопка PrtSc

Если вам нужно быстро отреагировать и сделать снимок, например, во время вебинара заснять слайд с интересной информацией, можно быстро нажать кнопку PrtSc. Кнопка Print Screen (ПринСкрин) делает снимок экрана целиком. Многие про ее слышали, но не знают, где она находится, и уверяют, что на их клавиатуре ее нет. Она есть у всех, ее нужно искать в самом верхнем ряде кнопок клавиатуры, справа.

Что нужно сделать после того, как нажали кнопку PrtSc?

Ну, во-первых, нужно знать, что после того, как вы нажали заветную кнопочку, изображение экрана отправляется в память буфера, и его оттуда нужно достать. Для этого существует несколько способов:

1) Если у вас открыт документ Word, Excel, PowerPoint – можно вставить сразу туда, нажав кнопку «Вставить», а потом уже работать с рисунков дальше:

Редактировать картинку прямо в документе. Щелкнув по нему левой кнопкой мыши у вас станет активна вкладка «Работа с рисунками – Формат». Что можно делать с картинками в вордовском документе читайте в моей статье «Как создать реферат в Word»

Чтобы сохранить картинку как рисунок, нужно щелкнуть по ней правой кнопкой мыши, в диалоговом окне выбрать «Сохранить как рисунок». Затем, в выпавшем окне указать:

— имя файла,

— тип файла (более подробно о типах файлов можно будет почитать в мой будущей статье «Как сохранить документ или картинку в другом формате»),

— место сохранения рисунка, например, «Рабочий стол», или любую папку.

2) Сразу открыть картинку в программе Paint, или каком-то другом графическом редакторе. Для этого нужно запустить программу Paint: Пуск-Все программы-Стандартные-Paint. Затем нажать кнопку «Вставить» в левом верхнем углу. Дальше уже работать с картинкой в этой программе. Что можно делать с картинками в программе Paint, читайте в моей будущей статье «Как самому сделать логотип в программе Paint»

Чтобы сохранить картинку как рисунок в программе Paint, нужно:

— нажать на синюю пиктограмку в левом верхнем углу со стрелочкой,

— выбрать «Сохранить как»,

— выбрать формат сохранения рисунка,

— дать имя рисунку,

— указать место сохранения.

Второй способ — программа «Ножницы»

В состав Windows входит программа «Ножницы». Эта программа предназначена для того, чтобы вырезать куски из фотографий и делать скриншоты (снимок экрана). Как ее найти? Пуск – Все программы – Стандартные – Ножницы – открыть, запустить.

Появиться вот такое окошечко:

Дальше все просто. Нажимаете кнопку «Создать», и даете команду, в зависимости от того, что вам нужно:

— сделать снимок произвольной формы,

— сделать снимок в форме прямоугольника, т.е. выделить кусок экрана, который нужен,

— окно,

— или снимок всего экрана.

Вот я сделала снимок всего экрана:

Теперь у вас есть возможность при желании что-то выделить на рисунке маркером, или сделать запись пером, отправить рисунок по почте, скопировать, или сохранить. Сохраняем как обычно.

У кого нет программы «Ножницы», ее можно при желании установить – это легкий процесс. Или воспользоваться сторонними программами. Например, Monosnap. Существует много других программ, но мне нравиться эта. Потому что:

— она бесплатная,

— удобная,

— и ее поддерживает много устройств.

Третий способ — программа «Monosnap»

Что нужно для того, чтобы установить Monosnap на ваш компьютер?

1. Зарегистрироваться на официальном сайте https://monosnap.com/welcome

2. Скачать программу на свой компьютер,

3. И запустить.

Что можно делать с помощью программы Monosnap?

Как видно на скриншоте:

— можно сделать снимок области экрана,

— можно сделать снимок всего экрана,

— открыть готовое изображение,

— загрузить файл,

— записать с рабочего стола,

— открыть редактор и т.д.

Что можно делать уже с открытым изображением?

— Нарисовать стрелочки

— Выделить кусок в форме овала или прямоугольника

— Подключить Карандаш

— Добавить текст

— Сделать размытые части рисунка (спрятать)

— Обрезать

— Изменить размер

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Жду ваших комментариев.

С уважением, Марина Ширшикова