Азбука Денег или что такое Дневник Успеха

Здравствуйте, уважаемые читатели блога http://nocleep.ru/ Эта статья – мой отзыв на книгу Бодо Шефера «Мани, Или Азбука денег. Успеха и благополучия можно достигнуть играючи». Эта книга:

— с одной стороны – детская сказка для взрослых;

— с другой стороны – возможность за пару часов легкого и увлекательного чтения узнать много полезных и архиважных вещей для улучшения своего будущего.

Получилось так, что я возвращалась к ней три раза. Целых три раза перечитывала, и каждый раз:

— находила новые знания о деньгах и их преумножении,

— открывала для себя новые пути своего дальнейшего развития, такие как — Дневник Успеха.

Чем же Вам может быть полезна эта книга? Что Вы можете узнать полезного после ее прочтения?

В первый раз я прочитала книгу Бодо Шефера много лет назад, когда она еще называлась «Пес по имени Мани». На нее ссылался в своей книге «Путь к Богатству. Как стать и богатым, и счастливым» Валерий Синельников. С этого года начался мой путь в инвестирование. Загоревшись вырастить свою курицу, несущую золотые яйца, я пошла в банк и отрыла свой первый вклад с капитализацией. Начинала с малого – 500 рублей. С помощью пополнения вклада и сложных процентов, получила в итоге более 5000 рублей. Тогда это были большие деньги. Это была моя курица (вклад), несущая золотые яйца (проценты).

Сказка про курицу, несущую золотые яйца

«Жил-был когда-то крестьянин. Каждое утро он ходил в курятник, чтобы взять на завтрак яйцо, которое снесла его курица. Но однажды он нашел в гнезде не обычное яйцо, а золотое. Сначала он не мог в это поверить. Возможно, кто-то решил над ним зло подшутить. Но ювелир, которому он принес показать яйцо, подтвердил, что оно из чистого золота. Крестьянин выгодно продал яйцо и устроил большой праздник. На следующее утро он пошел в курятник раньше, чем обычно. В гнезде опять лежало золотое яйцо. Так продолжалось несколько дней. Но крестьянин был жадным и хотел побыстрее разбогатеть. Он злился на свою курицу, потому что «глупая птица» не могла объяснить ему, как она умудряется нести золотые яйца. Ему казалось, что тогда он мог бы и сам нести золотые яйца. Тогда у него было бы каждый день по два яйца. И однажды крестьянин так сильно разозлился, что вбежал в курятник и зарезал свою курицу. Некому стало нести золотые яйца. Мораль этой сказки такова: нельзя резать курицу, несущую золотые яйца».

Справка из книги «Мани или Азбука денег»:

Конечно, положив деньги под простые проценты, не разбогатеешь, так как их съест инфляция. Сейчас инфляция составляет 5-6%, как и процент по вкладам 6-7%. Поэтому вкладывать нужно под сложные проценты или в акции. Что такое простые и сложные проценты, читайте в статье «Процентные ставки и вклады». Я же по примеру главной героини книги Киры, я решила полученные 5 000 рублей вложить в акции.

Справка из книги «Мани или Азбука денег»:

Купить акции можно двумя способами:

1. На фондовом рынке. Для этого я посетила специальные курсы центра «Финам».

2. Воспользоваться услугами паевых инвестиционных фондов, сокращенно ПИФ. В моем случае это был Альфа-Банк. Подробнее о ПИФах можно почитать в книге Генриха Эрдмана «Инвестируй и богатей».

Справка из книги «Мани или Азбука денег»:

Короче, где-то выигрывая, где-то проигрывая, я получила сумму в размере 30 000 рублей. Пришло время перейти к следующему этапу. Так я оказалась на вводном семинаре Центра Финансовой Грамотности «ЭвРа». Где во второй раз услышала про книгу «Мани, или Азбука денег». Конечно, я ее перечитала.

Советы из книги «Мани или Азбука денег», которые мне пригодились на новом этапе:

В Центре финансовой грамотности я узнала:

— Что такое финансовая грамотность?

— Кто такой финансовой грамотный человек?

— Какими навыками должен владеть финансово-грамотный человек?

— И как можно изменить свою жизнь, став финансово-грамотным человеком?

— В какие инструменты безопасно инвестировать и т.д.

Сейчас у большинства населения есть какой-то кредит, который хочется отдать как можно быстрее. Каждый понимает, что если платить маленький процент (например, 1 % в год от суммы кредита), то выплатишь в 3 раза больше денег по процентам, чем сам кредит. Поэтому, чтобы выплатить кредит быстрее, соглашаются на высокие взносы. Это приводит к недостатку денег в повседневной жизни. А если еще вдруг потребуются деньги, то приходится брать еще один кредит, чтобы заплатить этот. И так по кругу)))

Что нужно сделать? — совет из книги «Мани или Азбука денег»:

Во-первых, порвать кредитную карточку. Зачем? И так понятно….

Во-вторых, договорится о самых низких взносах по кредиту, чтобы оставшиеся деньги можно было откладывать или инвестировать (кормить курицу, несущую золотые яйца).

В-третьих, нужно соблюдать правило «50 на 50». Половину денег, которые не нужны на повседневные расходы — нужно откладывать, а вторую половину – отдавать на выплату долгов.

В-четвертых, приклейте к своему кошельку надпись: «Это и в самом деле, нужно купить?»

На семинаре в Центре финансовой грамотности мне понравилась схема распределения денег русских купцов:

90% средств уходило на ЖИТО (повседневное житие),

10% как вы думаете на что? Нет, не на благотворительность)))

Оставшиеся 10% денег делились на три части:

Первая часть денег откладывалась в «кубышку». Если крестьяне со злости запускали к купцу «красного петуха», то купец всегда мог достать деньги из «кубышки» и отстроиться. Можно сказать, что это деньги на черный день.

На вторую часть денег купец «гулял». Во многих старых фильмах можно наблюдать сцену: «Гуляю на все!» — кричал охмелевший купец в каком-нибудь кабаке. Так вот он гулял только на «разгульные», и не более того!!!!

Третья часть денег уходила в «ростовые», т.е. инвестировалась, или вкладывалась в какой-нибудь проект. Это была сумма, которую было не жалко, если дело прогорало. В случае удачи, приносила доход.

Из книги «Мани или Азбука денег»:

Третий раз я перечитала книгу уже с иной целью. Кира – главная героиня книги вела Журнал Успеха. И как же я удивилась, зайдя на сайт известного инфобизнесмена Евгения Попова… Посмотрела ролик, в котором Евгений рассказывал о своем Дневнике Успеха))) Думаю, надо же…. Я – в теме!!! Уже много лет я веду дневник. Их у меня уже…. Только это, скорее всего, не Дневники успеха, а Дневники результатов. Я в них записываю свои достижения.

Зачем нужен Дневник Успеха? Из книги «Мани или Азбука денег»:

Открою вам маленький секрет — Успех даже можно планировать!!!! Я иногда люблю проводить различные эксперименты, типа «трусы – на люстру, деньги – в дом». И не смейтесь, это, действительно работает!!! Начнете считать людей в оранжевых куртках, и вам постоянно будут попадаться люди в оранжевых куртках. А считать можно не только куртки, можно считать деньги, свои достижения, и даже успешных людей. Все в ваших руках. О чем думаю, то и притягиваю. Попробуйте начать вести дневник везунчиков или планировать свои подвиги!!!

Пример из книги «Мани или Азбука денег»:

Заключение

Сюжет книги очень простой и детский, читается легко и интересно. Собака по имени Мани учит девочку Киру, а вместе с ней и всех читателей серьезным вещам:

— как правильно обращаться с деньгами,

— как их сохранять и преумножать,

— как избавиться от долгов,

— как ставить и достигать своих целей,

— как преодолеть страх,

— как вести личный Дневник Успеха.

Основная миссия книги – донести до читателя простую Азбуку Денег. Зная эту Азбуку, можно улучшить не только свое финансовое положение, но и изменить жизнь в целом, найти единомышленников, и исполнить заветную мечту. Считаю, что данную книгу можно назвать Азбукой финансовой грамотности. Читайте, и повышайте качество своей жизни!!!

Если статья вам понравилась, поделитесь ей с друзьями в социальных сетях. Спасибо.

С уважением, Марина Ширшикова