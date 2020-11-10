Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! Сегодня хочу поговорим с вами, как через любовь к себе к богатству жизни можно прийти))) Это аксиома успешной жизни. Но, на словах всё легко и просто. На деле же многие сталкиваются с проблемами в понимании любви к себе. Некоторые думают, что это эгоистично и неправильно. Что это ни к чему хорошему не приведёт. Ох, сколько мнений. Поэтому, давайте с вами сегодня разберём, что вообще такое любовь к себе и как она влияет на богатство жизни.

Откуда корни растут

Когда мы говорим о любви к себе, мы понимаем эту фразу как эгоистичную. Будто бы мы любим только себя и никого вокруг. Это ошибочно. Ведь, чтобы любить других, надо сначала научиться любить себя. Если не умеешь этого делать, то как тогда можно любить других? Получается, это всё пластиковое и ненастоящее. Помните, как в Библии: «Полюби другого как самого себя» — вначале нужно полюбить СЕБЯ, а потом — также, как самого себя — ДРУГОГО!!! Смысл понятен?

Любовь к себе – это когда ты уважаешь себя, своё мнение, свою позицию в обществе, отстаиваешь свои интересы. Цепочку мыслей можно продолжать бесконечно. Любовь к себе начинается с того, что надо принять себя. Принять себя таким, какой ты есть. С небольшим или большим животиком, слегка отвисшей попой, прыщиками на лице, не очень красивыми волосами, рукой, ногой. Не важно чем. Надо изначально понять, что мы уникальны. Полюбить себя в сегодняшней форме.

Конечно, мы хотим быть лучше и стараемся соответствовать мировым стандартам. Это правильно. Стараться быть лучше – это очень хорошо. Надо всегда развиваться. Для этого надо поставить точку, куда мы хотим прийти, и шаг за шагом идти туда. И самый первый шаг – это принятие себя. Вы должны понять, что счастливым нельзя быть где-то там. Нельзя любить себя в будущем. Надо любить себя прямо сейчас. Это ответ на вопрос: «любовь к себе с чего начать», когда его задают многие люди. Надо начать с себя. С любви к себе. И всё будет хорошо.

Выполните такое упражнение — допишите фразу: «Если б я себя любила...»:

Попахивает эгоизмом

Это не так. Любовь к себе не означает эгоизм. Это означает, что мы уважаем себя как личность. Люди часто не могут противостоять общественному мнению. Их ломает система и машина, которая строилась тысячу лет. Общество не любит брать на себя ответственность. Оно презирает удачливых людей, которые много добились в жизни сами. Потому что они – яркий пример их беспомощности. Успешные люди, которые любят себя – это укор тем, кто этого сделать не смог. И тогда, последние начинают всячески издеваться над успешными. Ведь гораздо проще кинуть в человека что-то вонючее, чем меняться самому. Это всегда проще.

Любовь к себе – это и есть уважением к собственному разуму. Вы наслаждайтесь тем, что вы есть. Вам больше ничего не надо. Только лишь делать всё, чтобы стать счастливее и у вас было богатство в жизни. Как привлечь богатство в свою жизнь? Именно так, через любовь к себе.

Как любовь к себе связана с богатством

Напрямую. Человек, которые не любит себя и свою жизнь, не может стать успешным и богатым. Посмотрите на улицу и своих знакомых. Найдите среди них человека, который легко поддаётся манипуляциям. Который легко сделает шаг назад при малейшем давлении общественной системы. Например, порицания. Начнёт делать бизнес, его поругают, в нём усомнятся, и он уже с опущенным взглядом прекратит своё начинание. Для таких людей общественное мнение значит больше, чем собственное. Это пример человека, который не любит себя.

Тот, кто любит, его не остановят ничьи мнения. Он верит в свои цели и мечту. Такой человек твёрдо идёт по дороге жизни, минуя все передряги и проблемы, которые появляются на его пути. Всё почему? Потому что он любит себя. Уважает себя. Богатство жизни напрямую зависит от богатства мыслей. У таких людей с мыслями всё в порядке. Они направлены на их внутренний мир. На развитие внутреннего мира.

Богатство жизни

Во многом, богатство жизни – это ваше отношение к тем или иным проблемам. Вы можете наслаждаться каждой минутой каждого дня. Понимать, что именно этот день может быть последним в вашей жизни. Ведь нет никаких гарантий, что через час вас не собьёт машина или на голову не упадёт кирпич. От этого не застрахован никто. Поэтому такие люди живут как в последний раз. Их жизнь без богатства мыслей невозможна. Они любят себя, мыслят шире, постоянно читают, развиваются. Такие люди двигают мир.

Двигайте и вы! Поймите, что единственный вариант быть счастливее – это полюбить себя. Богатство жизни заключается в любви себе. Когда вы этой поймёте, вы будете получать удовольствие от каждого мига. Ваша жизнь заиграет новыми красками. И вы сразу станете духовно богаче. А может быть, и материально. Ведь такие люди притягивают деньги как магнит.

Вы должны это сделать!!! И не только ради себя, а ради людей, которые рядом с вами. Подумайте, что произойдет, если вы перестанете себя любить и заботиться о себе? Как измениться их жизнь, когда вас не будет рядом с ними?

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#МаринаШиршикова