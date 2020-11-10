 Через любовь к себе к богатству жизни
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Через любовь к себе к богатству жизни

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Рубрика: Личностный рост

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! Сегодня хочу поговорим с вами, как через любовь к себе к богатству жизни можно прийти))) Это аксиома успешной жизни. Но, на словах всё легко и просто. На деле же многие сталкиваются с проблемами в понимании любви к себе. Некоторые думают, что это эгоистично и неправильно. Что это ни к чему хорошему не приведёт. Ох, сколько мнений. Поэтому, давайте с вами сегодня разберём, что вообще такое любовь к себе и как она влияет на богатство жизни.

Откуда корни растут

Когда мы говорим о любви к себе, мы понимаем эту фразу как эгоистичную. Будто бы мы любим только себя и никого вокруг. Это ошибочно. Ведь, чтобы любить других, надо сначала научиться любить себя. Если не умеешь этого делать, то как тогда можно любить других? Получается, это всё пластиковое и ненастоящее. Помните, как в Библии: «Полюби другого как самого себя» — вначале нужно полюбить СЕБЯ, а потом — также, как самого себя — ДРУГОГО!!! Смысл понятен?

Любовь к себе – это когда ты уважаешь себя, своё мнение, свою позицию в обществе, отстаиваешь свои интересы. Цепочку мыслей можно продолжать бесконечно. Любовь к себе начинается с того, что надо принять себя. Принять себя таким, какой ты есть. С небольшим или большим животиком, слегка отвисшей попой, прыщиками на лице, не очень красивыми волосами, рукой, ногой. Не важно чем. Надо изначально понять, что мы уникальны. Полюбить себя в сегодняшней форме.

Конечно, мы хотим быть лучше и стараемся соответствовать мировым стандартам. Это правильно. Стараться быть лучше – это очень хорошо. Надо всегда развиваться. Для этого надо поставить точку, куда мы хотим прийти, и шаг за шагом идти туда. И самый первый шаг – это принятие себя. Вы должны понять, что счастливым нельзя быть где-то там. Нельзя любить себя в будущем. Надо любить себя прямо сейчас. Это ответ на вопрос: «любовь к себе с чего начать», когда его задают многие люди. Надо начать с себя. С любви к себе. И всё будет хорошо.

Выполните такое упражнение — допишите фразу: «Если б я себя любила...»:

Попахивает эгоизмом

Это не так. Любовь к себе не означает эгоизм. Это означает, что мы уважаем себя как личность. Люди часто не могут противостоять общественному мнению. Их ломает система и машина, которая строилась тысячу лет. Общество не любит брать на себя ответственность. Оно презирает удачливых людей, которые много добились в жизни сами. Потому что они – яркий пример их беспомощности. Успешные люди, которые любят себя – это укор тем, кто этого сделать не смог. И тогда, последние начинают всячески издеваться над успешными. Ведь гораздо проще кинуть в человека что-то вонючее, чем меняться самому. Это всегда проще.

Хочу стать богатым и успешным

Любовь к себе – это и есть уважением к собственному разуму. Вы наслаждайтесь тем, что вы есть. Вам больше ничего не надо. Только лишь делать всё, чтобы стать счастливее и у вас было богатство в жизни. Как привлечь богатство в свою жизнь? Именно так, через любовь к себе.

Как любовь к себе связана с богатством

Напрямую. Человек, которые не любит себя и свою жизнь, не может стать успешным и богатым. Посмотрите на улицу и своих знакомых. Найдите среди них человека, который легко поддаётся манипуляциям. Который легко сделает шаг назад при малейшем давлении общественной системы. Например, порицания. Начнёт делать бизнес, его поругают, в нём усомнятся, и он уже с опущенным взглядом прекратит своё начинание. Для таких людей общественное мнение значит больше, чем собственное. Это пример человека, который не любит себя.

Достаток в доме — это богатство?

Тот, кто любит, его не остановят ничьи мнения. Он верит в свои цели и мечту. Такой человек твёрдо идёт по дороге жизни, минуя все передряги и проблемы, которые появляются на его пути. Всё почему? Потому что он любит себя. Уважает себя. Богатство жизни напрямую зависит от богатства мыслей. У таких людей с мыслями всё в порядке. Они направлены на их внутренний мир. На развитие внутреннего мира.

Богатство жизни

Во многом, богатство жизни – это ваше отношение к тем или иным проблемам. Вы можете наслаждаться каждой минутой каждого дня. Понимать, что именно этот день может быть последним в вашей жизни. Ведь нет никаких гарантий, что через час вас не собьёт машина или на голову не упадёт кирпич. От этого не застрахован никто. Поэтому такие люди живут как в последний раз. Их жизнь без богатства мыслей невозможна. Они любят себя, мыслят шире, постоянно читают, развиваются. Такие люди двигают мир.

Двигайте и вы! Поймите, что единственный вариант быть счастливее – это полюбить себя. Богатство жизни заключается в любви себе. Когда вы этой поймёте, вы будете получать удовольствие от каждого мига. Ваша жизнь заиграет новыми красками. И вы сразу станете духовно богаче. А может быть, и материально. Ведь такие люди притягивают деньги как магнит.

Вы должны это сделать!!! И не только ради себя, а ради людей, которые рядом с вами. Подумайте, что произойдет, если вы перестанете себя любить и заботиться о себе? Как измениться их жизнь, когда вас не будет рядом с ними?

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#МаринаШиршикова

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