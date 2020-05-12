Привет, человек, любящий развитие! Что вы знаете о личной эффективности? Что такое личная эффективность? Почему она личная и почему эффективна? На самом деле, это один из показателей успешной жизни человека. Некий параметр, по которому происходит его идентификация как человека дела. Есть люди эффективные, а есть люди неэффективные. Как их различить? Давайте об этом сейчас и поговорим.

Но сначала – пару слов об эффективности

Личная эффективность – это отличный показатель, который определяет вас как человека практичного. Когда мы говорим о личной эффективности человека, мы подразумеваем, насколько он эффективно использует свои ограниченные ресурсы. Есть много методик по этому поводу — колесо жизненного баланса и т.д. Но я выделяю пять основных ресурсов человека, данных ему при рождении.

1. Это наше тело

Думаю, никто не будет со мной спорить, если я скажу, что это ограниченный ресурс, с годами приходящий в негодность. И только от самого человека зависит, насколько он бережно относиться к износу этого ресурса: заботиться о нем, какой образ жизни ведет, чем питается и т.д.

То есть каждый день каждый человек своими действиями медленно убивает свое тело и свой организм или поддерживает его... Многим это дается нелегко. Поэтому, возможно, вам будет полезна моя статья «Как начать делать то, что хочется».

2. Это то, что заставляет наше тело двигаться

Кто-то называет это душой. Философы — психикой и т.д. Но, чтобы это ни было — это ЕСТЬ. С его приходом наше тело живет, с его уходом — оно умирает... Сейчас есть такое действо, как ПСИХОГИГИЕНА. Может вы слышали?

За своей душой, то бишь психикой тоже нужно ухаживать, как зубы чистить по утрам))) Тот, кто этого не делает, перестает быть стрессоустойчивым и становится подверженным различным психическим состояниям, из которых потом сложно выходить. Например, нервный срыв, эмоциональное выгорание, депрессия... Что делать? Могу посоветовать статью на эту тему: «Что делать, если нет сил».

3. Это разум — память, способность ясно мыслить, генерировать идеи и т.д.

Вы замечали, что с возрастом у человека снижается не только память, но и эмоциональный диапазон. А ведь эмоциональный интеллект — это наше все. Когда из жизни человека уходит жизнь, ему жить становиться просто не интересно... Чем ниже у человека эмоциональный диапазон, тем больше болезней, сопротивляемость организма и т.д. Уже давно замечено, что оптимистичные люди живут дольше!!!

Хочу поделиться одной информацией. В институте практической психологии Николая Козлова был проведен исследование и доказано, что эмоции поддаются тренировке. А ведь это очень хорошая новость!!! Кто вернет себе детскую радость, тот вернет себе молодость)))

Для тренировки памяти, мышления, да, вообще, чего угодно — например, хаоса в голове, есть очень хороший инструмент, который называется интеллект-карта. Подробнее об этом инструменте можно почитать в статье «Как осуществить несбыточную мечту с помощью интеллект-карты».

4. Есть еще один ценный ресурс — дух

Именно дух держит в узде все вышеперечисленные ресурсы. Человек, сильный духом, может все: и правильно питаться, отказаться от вредных привычек, построить свой день так, чтобы быть максимально эффективным. Вот главное отличие эффективного человека от неэффективного — эффективный человек силен духовно!!! Говорят, что у него сильный ДУХ.

Про духовность много говорят и пишут. Кто-то приписывает ее к религии. Но ведь соблюдение всех религиозных постулатов (держать пост, например) — это не есть тренировка духа? Многие пытаются начать новую жизнь с Нового года или понедельника... а у кого это получается??? Думаю, что вы и сами знаете ответ на этот вопрос. Вы входите в их число? Более подробно об этом я писала в статье: «Духовное Богатство: что это?»

5. Время — самый ценный ресурс

Человек — это ЧЕЛО (тело), выданное на ВЕК (100 лет). То есть, у нас есть в запасе отмеренный кем-то промежуток времени, в рамках которого, наше тело может жить и двигаться. И каждый человек сам решает на что он потратит этот век... Об этом я писала в статье «Как экономить время: способы и рекомендации».

Эффективный человек использует своё время максимально продуктивно. Он тратит имеющиеся ресурсы наилучшим образом. Не тратит время на бесполезные вещи. Он прекрасно распоряжается своим временем и знает, сколько оно стоит. Поэтому ценит его и тратит только на нужные вещи. Помните про закон Парето?

Если мы все действия, совершаемые нами за день, зачтем за 100%, то 20% из них будут максимально эффективными и принесут нам 80% результатов. А оставшиеся 80% — только 20%. Успешный человек умеет выделять наиболее эффективные 20% дел и отдает им свое предпочтение. Вот и весь секрет)))

Главное отличие эффективного человека от неэффективного

Одни из ключевых моментов в эффективности человека является использование времени. Личная эффективность и управление временем связаны красной нитью. И белой, и чёрной – да всеми цветами радуги. Обычно, когда поднимается тема эффективности, то сразу всплывает вопрос о времени. Поэтому они неразрывно связаны между собой.

Эффективный человек грамотно распоряжается своим временем. В любом месте, любое время и любой ситуации. Например, вы едете в метро. Ехать вам в подземке минут 40. Что можно сделать за эти 40 минут?

Можно смотреть на людей, которые сидят и стоят вокруг. Можно просто смотреть в окно, открывающиеся двери на станции и выходящих/заходящих пассажиров. А можно и вовсе ни о чём не думать и просто расслабляться во время поездки. Или, как делают некоторые – спать. Подумайте, насколько эффективно все эти люди тратят своё время? Да ещё и какое? Это же целых 40 минут жизни.

Посмотрим, как бы в этой ситуации поступил эффективный человек. За эти 40 минут он бы прочитал книгу. Зачем терять впустую время, когда можно получить новые знания. Это может быть бизнес-литература, научные работы и исследования. Да всё что угодно. Любая литература, а точнее умная и полезная, сыграет в плюс такому человеку. Ведь он получит новые знания за эти 40 минут.

За это же время можно подучить иностранный язык. Например, послушать аудиокурсы, подкасты, тренировать слова в мобильном приложении. 40 минут времени – это почти как полноценный урок. Так почему бы не использовать это время с умом? Тем более, это, скорее всего, поездка только в один конец. Обратно мы тоже потратим 40 минут. А значит, в день у нас появляется 1 час и 20 минут свободного времени, когда мы можем изучать иностранные языки.

Именно так делает человек эффективный. Ему не позволительно тратить время впустую. Он раздражается, когда видит впустую уходящее время. Он понимает, что это время уже не вернёшь. А значит, ему надо выжать из него максимум. А, поскольку, мы живем в условиях рыночной экономики, то лучше всего — повысить свою эффективность.

Как стать эффективным и не тратить время впустую

Повышение личной эффективности напрямую связано с формированием правильных привычек. Это аксиома. Правильные привычки – это святое. Но для начала, вам надо сделать оценку личной эффективности. Например, сделаем её в разрезе времени.

Возьмите белый лист бумаги, ручку или карандаш. Напишите, во сколько вы встаёте, сколько тратите времени на завтрак, сколько уходит времени на утреннюю чистку зубов, сколько вы собираетесь на работу, сколько уходит времени на то, чтобы доехать до работы, сколько уходит на обед, маленькие перерывы, отдых, возвращение домой.

Что вы делаете дома, сколько тратите на это время, во сколько ложитесь спать, что делаете перед сном. Так вам надо расписать ваш день. Подетально, а точнее – почасово. Так вы сможете выявить свободное время и слепые зоны. Например, поездка в метро или такси, просмотр телевизора после работы и так далее.

Посчитайте, сколько часов вы бодрствуете и сколько из них у вас свободного времени или времени, которое вы могли потратить на более нужные и полезные вещи. Оцените примерно свою эффективность по 100-бальной шкале. Личная эффективность на 100 баллов – это когда у вас даже нет свободной минуты. Весь график забит делами и полезными вещами. Но тут есть ещё один важный момент.

Подводные камни – они везде

Даже если окажется так, что вы тратите всё время с пользой и постоянно как пчёлка крутитесь и делаете дела, то даже в этом случае вы можете быть неэффективным человеком. Например, на мойку окон и уборку всей квартиры, у вас уходит около 4 часов. Допустим, вы у нас бизнес-леди и зарабатываете за 1 час по 50$. То есть, тратя 4 часа времени на свои дела, вы теряете 200$. Что было бы, если бы вы эти 4 часа работали?

Тут простая математика: 4 умножаем на 50$ и получаем 200$. Вот столько вы потеряли денег. А значит, вы тратите своё время неэффективно. Вам гораздо выгоднее нанять клиринговую компания, которая за 20$ сможет убрать квартиру. Да так, что позавидует любая хозяйка. У вас будет идеально чисто. При этом, вы останетесь в плюсе на 180$. Что эффективнее? Конечно же второй вариант.

Поэтому подумайте, какие из задач, которые вы делаете ежедневно, можно перераспределить. Сделать так, чтобы вы тратили время более эффективно, чем сейчас. Ставьте цели по повышению личной эффективности. Достигайте их. И тогда, вам будет всё по плечу!

А я вам могу посоветовать курс для тех, кто, действительно, хочет стать эффективным, не терять ни минуты своей жизни и целенаправленно идти к поставленным целям. Я его сама прошла. И полученной методикой пользуюсь каждый день — «Хозяин времени» от Евгения Попова

Желаем успехов в личностном развитии и повышению своей эффективности.

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#МаринаШиршикова