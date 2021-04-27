Привет всем целеустремлённым! Что такое цель? Какая она должна быть? Почему её важно ставить? Почему она должна быть у каждого человека? Зачем она нужна? Как правильно написать цель? Вы когда-нибудь задавали себе эти вопросы? Если да, то у нас хорошие новости. Человек, задающий их себе, задумывается о своём развитии. Согласны?

Это гораздо лучше, чем человек, который вообще не ставит никакие цели в своей жизни. Ни к чему не стремится и ничего не хочет. Такие люди просто живут, а точнее существует. Мы рады, что вы не один из их числа. Поэтому давайте сегодня поговорим с вами про цели и ответим на вопросы, которые задаёт большое количество людей, когда ставят цели. Берёмся за штурвал и поехали!

Что такое эта цель

Цель – это точка, в которую вы хотели бы прийти. Она может быть разная. Например, купить хороший ноутбук. Купить дом на берегу моря. Стать профессионалом в своей области. Лучшим музыкантом в мире. Лучшим спортсменом в мире. Самым красивым бодибилдером. Лучше всех заниматься производством воды. Получать через 3 месяца прибыль в 100.000 долларов. Примеры жизненных целей были описаны в статье «Примеры жизненных целей».

Какие должны быть цели

Многие сталкиваются с тем, что не понимают, какую цель написать. Был у меня такой опыт — проходя курс по финансовой грамотности требовалось написать сто целей. Почему сто, спросите вы? Потому что целей у человека должно быть ДО-СТА-ТОЧНО!!! Помните: чем больше просите, тем больше и получите!!! Главное, позволить себе)))

Чтобы цель достигалась легко, нужно проверить ее на правильность. Вот параметры оценки:

Л — личная, т.е. только ваша!!!

— личная, т.е. только ваша!!! Е — естественная, т.е. никому не вредит!!!

— естественная, т.е. никому не вредит!!! Г — грандиозная, т.е. должна мотивировать!!!

— грандиозная, т.е. должна мотивировать!!! К — конкретная, т.е. дает четкий ориентир!!!

— конкретная, т.е. дает четкий ориентир!!! О — осязаемая, т.е. достижимая!!!

Думаю, вы уже поняли, какой должна быть цель и что она должна вас мотивировать. Должна вас подстёгивать делать новую работу, браться за новые задачи, менять свою жизнь к лучшему. Она должна служить маяком вашего судна. Пусть впереди ожидается буря, но вы всё равно должны твёрдо плыть к своей цели. Невзирая на другие преграды.

Цель не должна быть искусственной. То есть, навязанной извне, родителями, родственниками, обществом, государством. Например, многие ставят цель – купить дорогую машину. Подумайте, зачем она вам. Вдруг вы будете счастливы, разъезжая на обычном велосипеде. Ведь даже с дорогой машиной вы не купите счастье. Счастье не зависит от марки машины. Счастливым можно быть и на велосипеде.

Советую вам также написать сто целей, которые вы хотите достичь в своей жизни. Вот прямо всё, что вам приходит в голову. От маленьких, до больших. От самых мелких, до грандиозных. Всё, о чём вы мечтаете сейчас, а может быть хотели ещё в самом детстве. Зачем это нужно сделать?

Вы разгрузите свою голову!!! Порой кажется, что хочется много — ооооочень много))) Но, когда начинаешь свои желания выгружать на бумагу, то, оказывается, целей не так уж и много... Голова проясняется.

Когда начинаешь прописывать каждую цель, задаешь себе вопрос: а, действительно, ли мне это надо? Оказывается, от много готов отказаться, и уже не актуально совсем, а в голове крутиться и время и энергию забирает... Становишься более свободным.

Совет! Когда выпишите сто своих целей разделите их на две категории: 1 — цели, на которые нужны деньги, 2 — цели, на которые не нужны деньги. Вы будете приятно удивлены! Окажется, что реализация большинства целей зависит от вас самих!!! Возможно, мешает лень)))

И как же правильно писать цели

Как написать цели жизни? Тут нет ничего сложного. Подумайте, чего вам не хватает в жизни. Что вы хотите иметь. К чему вы хотите стремиться. Каким человеком стать. Выписывайте всё, о чём думаете. Это ответ на вопрос, как написать список целей на жизнь. Просто пишите всё, что вам хочется. Это первый шаг. Потом будем редактировать написанное. Сейчас вам надо вывалить все свои мысли из головы на белую бумагу. Когда будет составлен список, переходите к следующему шагу.

Второй шаг в правильной поставке цели – это их количественное измерение. Цель должна измеряться. Например, возьмём цель – хочу быть счастливой. Она слишком пространная. Как её измерить? Это лишь состояние души в моменте. Вряд ли скажешь, что если я сделаю вот это, куплю то 3 штуки, то стану счастливее. Счастье, оно либо есть, либо его нет. Поэтому ставьте только количественные цели. Переведите свой список целей в количественную форму.

Например, вы написали «хочу новый смартфон». Посмотрите, какой именно смартфон вы хотите. Сколько он стоит и где его купить. Замените вашу ранее написанную цель на количественную. Она должна стать вот такого вида: «хочу Iphone XS за 1500$ красного цвета». Чем больше конкретики, тем лучше. Так вам надо пройтись по всему списку и отредактировать каждую цель.

Третий шаг в нашей программе под названием «как правильно написать цели в жизни» ­- это срок. Каждая цель должна иметь срок выполнения. То есть, вам надо поставить конкретную дату, когда цель должны быть выполнена. Цель без срока – как машина без колёс. Авто есть, а ехать оно не может. Значит – вообще бесполезно. Поставьте конкретный срок на каждую свою цель.

Например, вернёмся к нашему телефону. После проделанного шага два цель у нас начала иметь следующий вид «хочу Iphone XS за 1500$ красного цвета». Делаем шаг три, ставим срок и получаем: «хочу Iphone XS за 1500$ красного цвета до 31 декабря 2019 года». Чем конкретнее дата, тем лучше. Пройдитесь так по каждой цели и поставьте срок.

Четвёртый шаг – это шлифовка. Вам надо заменить слова «хочу», на «купить». То есть, поставить глагол действия. А то просто «хочу» не вызывает никакой мотивации. «Хочу» — ну хотите дальше. От этого ничего не изменится. Заменив слово на «купить», вы как-бы уже ставите перед собой обязательство, что вам надо это сделать. Значит, придётся предпринимать усилия для того, чтобы эту цель достичь.

А можно не ограничивать себя в конкретном действии... Например, телефон вам могут подарить, отдать и т.д. Как в том анекдоте — «Бог не нуждается в советах». И написать в настоящем времени «Имею» — «Стройнею» — «Получаю» и т.д. Вот такой интересный совет)))

Ставьте перед собой грандиозные цели

Чтобы достичь цели, нужна ЭНЕРГИЯ.

Чем больше цель, тем больше ЭНЕРГИЯ.

Стремление к цели рождает ЭНЕРГИЮ.

Чем выше этаж, тем больше ЭНЕРГИИ)))

Действительно, где взять энергию для достижения цели? Говорят, чем выше цель, тем легче достигается!!! Поэтому, ставьте перед собой грандиозные цели. Даже те, в которые сами не верите. Кто знает, вдруг вам так понравится достигать цели, и вы будете закрывать цель за целью, что через год вы станете долларовым миллионером и о вас будет трубить все СМИ. Поэтому не бойтесь. Ставьте большие цели. И самое главное – двигайтесь по пути их достижения. Для этого есть упражнение:

«Закройте глаза, и представьте, что Вы уже достигли цели. Как бы оглянитесь назад, и посмотрите, что Вы сделали для ее достижения. А потом сделайте это! Все просто!»

В заключении предлагаю вариант возможной записи цели:

Цель Оценка цели

по SMART Что привлекает

(достоинства) Что отталкивает

(недостатки) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Надеюсь, статья была интересной и полезной. Подписывайтесь на мой блог и делитесь понравившимися статьями в социальных сетях. Можете даже такую цель себе написать «подписаться на блог». Ладно, это шутка. Но лучше подпишитесь. Успехов в целях! Пока-пока!

С уважением, автор блога #МаринаШиршикова

P.S. Уважаемый читатель, вы за свою жизнь хоть один курс по достижению прошли? А цели ставили? Много достигли? В чем причина, как думаете? Я считаю, что причина кроется в ежедневных действиях. Если сегодня делать то, что делали вчера, а завтра делать то, что делали сегодня. То откуда все возьмется? Позвольте себе хоть раз сделать то, чего ни разу не делали — пройдите курс по достижению цели. Перейдите по ссылке — http://nocleep.ru/sila