Что значит жить по средствам

Здравствуй, дорогой друг! «Жить по средствам» — знакомая фраза, которую мы все слышали. А некоторые слышали о ней ещё в детстве, когда родители учили не тратить деньги направо и налево. Однако, многие пропускают эту фразу мимо ушей. А зря... На самом деле, в ней кроется смысл финансового успеха, денежной стабильности и комфортной жизни. Как не назови, применяя эту фразу в жизни, можно значительно улучшить своё финансовое состояние.

Как это сделать? А вы прочитайте нашу статью и поймёте. Здесь мы вам расскажем, что значит эта фраза, для кого она актуальна и что надо делать, чтобы вы не только постоянно тратили, но ещё и копили значительное количество денег каждый месяц. Хотите узнать как? Об этом ниже.

В чём собственно проблема?

Проблема в том, что многие люди не умеют управлять собственными деньгами. Казалось бы, получили зарплату, всё хорошо. Впереди целый месяц, а значит, денег точно хватит. Через неделю человек смотрит в кошелёк, а там пусто. Начинает судорожно искать, куда же делись все денежные средства, которые только неделю назад компания перевела в качестве зарплаты. И опа-на, оказывается, что денег то нет. Все они были потрачены и осталось лишь пару сотен рублей. А до следующей зарплаты ещё три недели. Наступает финансовый коллапс.

Вы думаете такого не бывает? Если бы. Ещё как бывает и в больших масштабах. Люди не могут оценить всю сущность проблемы своего незнания в управлении финансами. Если они просто укоротят расходы и смогут прожить до следующей зарплаты, то это ещё куда ни шло. Но если начнут брать кредиты, то они сами на себя накидывают долговую петлю, из которой будет выбрать ой как сложно.

Ведь придётся отдавать кредит плюс начисленные за него проценты. Если и здесь проявить абсолютную финансовую безграмотность, то можно взять такой плохой кредит, за который придётся выплачивать двойную, а то и тройную сумму. Когда-нибудь может наступить момент, что человек просто не будет знать, откуда ему взять деньги, что заплатить за кредит. Последствия могут быть довольно трагические.

Раскрываем тайный смысл фразы

Жить по средствам – это значит, тратить меньше, чем зарабатываешь. Это если переводить на совсем уж простой язык. Но так оно и есть. Жизнь по средствам означает, что если вы зарабатываете 10 тысяч рублей в месяц, то не надо покупать дорогие вещи за пять тысяч рублей. Ведь вам придётся ещё что-то есть, пить, заплатить за телефон, интернет, коммунальные услуги. В этом случае вы не должны тратить большие деньги на разные покупки. Особенно на те, от которых можно отказаться.

Да понимаем, иногда очень хочется купить вот это красивое платье. Но подумайте, что лучше: купить красивое платье и ходить в нём по квартире с отключённым интернетом, светом, водой, питаясь дошираком или купить недорогую вещь по средствам и спокойно жить в квартире с быстрым интернетом, включённым светом, тёплой водой из-под крана и вкусным обедом. Думаем, что второй вариант гораздо лучше. Согласны?

И как мне не тратить много денег

Если вы пока не знаете, как научиться жить по средствам и не тратить много денег, то самое время прочитать наши советы. Это три главных шага, чтобы выбрать из долговой ямы или просто туда не попасть.

Первый шаг заключается в ведении учёта доходов и расходов. Записывать всё, что вы покупаете. А точнее не записывать, а забивать в мобильное приложение. Это гораздо удобнее. В конце месяца вы получите график, в котором будут представлены разделы ваших расходов. Вы сможете посмотреть, на что вы тратите больше всего денег. Увидите, где можно урезать траты, а где позволительно их увеличить. Мобильные приложения в этом плане очень удобные. Позволяют настроить категории расходов конкретно под вас. Можно самим создать собственные категории и выбрать наиболее подходящие иконки. Так, с помощью ведения учёта расходов в мобильных приложениях, вы сможете управлять своими деньгами.

Второй шаг – начать копить. Как жить по средствам и копить? Да просто. Вообще, копить — полезная привычка. Даже если вы зарабатываете незначительное количество денег, всё равно копите. Откладывайте 5%, 10%, 20% от своего дохода каждый месяц. Так вы сможете как спокойно питаться, живя по средствам, так и постепенно накопить деньги. Даже сами не заметите, как у вас соберётся значительная часть денежных средств в вашей копилке.

Шаг третий – это уменьшить возможные траты и увеличить доходы. Посмотрите, на что вы можете тратить меньше денег. Где можно сократить расходы. Так можно сделать свободными около 10% ваших денег. Одновременно с этим подумайте, как можно увеличить доход. Например, попросить начальника повысить зарплату, перейти на другую должность, в другую компанию, новую область деятельности, открыть бизнес, сделать пассивный доход. В этом случае, если вы начнёте зарабатывать больше, то можно и расходы не сокращать. Но советуем их всё-таки пересмотреть. Лишним точно не будет.

Почему люди живут не по средствам?

На самом деле, сложный вопрос. Некоторые хотят выглядеть успешными, поэтому покупают дорогие вещи. Другие не знакомы или плохо знакомы с финансовой грамотностью. Третьи просто тратят деньги направо и налево, а потом берут кредиты. Причин много. Надеемся, вы никогда не войдёте ни в одну категорию. Следуя нашим советам, вы сможете грамотно распоряжаться своими деньгами. И, как говорится, жить по средствам. Пройдите курс финансовой грамотности "Финансовый ЗОЖ или как пробить финансовый «потолок»

Подписывайтесь на наш блог и оставляйте на него ссылки в социальных сетях.

Всего доброго! #МаринаШиршикова