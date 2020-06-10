Список полезных привычек: женщина 40+

Здравствуйте, читатели моего блога. Данный список полезных привычек был опубликован много лет назад в журнале «Cosmopolitan». А я, разбирая старые бумаги, обнаружила аккуратно вырезанную статью... Мне она показалась интересной, и захотелось поделиться данной информацией с вами. К тому же мне было интересно проанализировать свои сформировавшиеся привычки за эти годы))) Еще мне было бы интересно узнать, какие привычки необходимо формировать после 40 или 50 лет??? Делюсь своими идеями.

Список полезных привычек: женщин 40+

Привычка — откладывать деньги. Очень хорошая привычка!!! Я ей постоянно пользуюсь. Мысль, что должны быть деньги «на черный день» меня не радует, поэтому создаю «Подушку безопасности» и «Счет счастья». Когда у тебя есть деньги в загашнике, чувствуешь себя более уверенным!!! Хотя недоверие от негативно-полученного опыта, полученного в 1998 году, сказывается))) Помните, что произошло в этот год? Если нет, советую освежить память. Ведь на ошибках нужно учиться!!!

Статья «Финансовая история России»

Привычка — проводить хотя бы один выходной вне дома. Вы, наверное, и сами заметили, сидя дома в карантин, энергии не прибавляется, и отдохнувшим себя как-то не чувствуешь… Во что вкладываешься, то и развивается. Чем больше спишь, тем больше хочется. И чем больше дел делаешь, тем больше успеваешь… Я, например, люблю в выходной сходить на танцы… Данная привычка помогает избавиться от «диванной болезни» и избежать хронической усталости.

Привычка — полюби ночной крем. Я бы порекомендовала данную привычку начать формировать лет с 20… когда вокруг глаз начинают проявляться «гусиные лапки», особенно, если ты позитивный человек и любишь посмеяться))) Есть хороший способ, который я как раз и начала применять в 20 лет – перед сном вбивать в пространство вокруг глаз масло из персиковых косточек либо любое другое.

Привычка — следить за тем, что ешь. Очень правильная привычка. Потому что одним и тем же набором продуктов, который «устаканивается» в нашем рационе питания за многие годы, мы начинаем формировать себе те или иные заболевания. К Бабке не ходи!!! Поэтому, за питанием нужно следить. И точка!!!

Привычка — составлять список книг, которые хочется прочесть. С годами время начинает идти быстрее и из жизни начинают выпадают занятия, без которых можно обойтись. Книги – первые жертвы. Истинная правда!!! Особенно в наш век информационных технологий!!! Дом – работа – семья – дети… Не то, чтобы на книги, на отдых-то становиться трудно выделить))) Начинает казаться, что ни на что времени не хватает. А это ведь не так!!! Об этом я писала в статье

Привычка — поддерживать отношения с друзьями. У меня есть «многовековая» подруга, которой я всегда восхищалась – я всегда думала: как у нее получается сохранять общение со всеми, кто встречается на ее жизненном пути. И только прожив не один десяток лет, поняла, что она как раз и сформировала у себя данную привычку. Если не ты, то НИКТО!!! Никто из школьных и дворовых… друзей не позвонит, не напомнит о себе, не поздравит, потому что у всех, как и у тебя – дом/семья/работа… Не будь как они!!!

Привычка — составлять планы на день/неделю/год/5 лет... У меня даже есть план на 40 лет))) Необходимо обзавестись еженедельником. У меня уже куча таких дневников. Только это не просто планы на каждый год, это дневник результатов!!! Ведь важно не только составлять план, но и реализовывать его!!! Часто такие дневники называют «Дневниками Успеха».

Привычка — целенаправленно сплачивать своих друзей и знакомых. Для начала определитесь, кто входит в эту компанию. Сделайте все, чтобы она не распалась не ленитесь объединять их вокруг себя. Я читаю, что мне в этом плане повезло. За свою прожитую жизнь у меня сформировалось несколько компаний друзей. И, оглянувшись назад, можно с уверенностью сказать, что распалось значительно меньше, чем те, которые остались. Считаю, что это одна из больших ценностей моей жизни, которую надо беречь!!!

Привычка — уделять время своему любимому хобби. Я недавно как раз вспомнила о таком хобби… Мне всегда нравилось перешивать одежду, модернизировать ее и применять творчество. Подружившись с хозяйкой ателье, я просто загорелось этим занятием – что-то перешивать, довязывать, перекраивать. И слоган у ателье подходящее: «Из старого в новое». Приходите, и вам понравиться – всегда можно найти новую идею для старой вещи и подарить ей новую интересную жизнь)))

Привычка — планировать отдых и путешествия заранее. Я не про ежегодный отпуск сейчас, а о больших путешествиях, к которым необходимо готовиться. Такие путешествия обязательно нужны. И их нужно обязательно планировать заранее. Ведь праздник не в самом празднике, а в ожидании его. И можно столько всего интересного узнать за этот период…

Привычка — заботиться о своем организме регулярно, а не когда его нужно спасать. Я, как и многие, не люблю больницы и врачей. Но, начинаю понимать ценность данной привычки. Нужно знать, что происходит в твоем организме, чтобы было время на то, чтобы скорректировать питание при повышенном холестерине, или вовремя изменить образ жизни…

На этом статья заканчивается. Но мне было бы интересно узнать, какие привычки сформировали бы Вы??? И, если у вас есть идеи по этому поводу, то охотно их приму и включу в свою следующую статью. С нетерпением жду ваших комментариев.

#МаринаШиршикова

P.S. Курс, который изменил мою жизнь: