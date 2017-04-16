Здравствуйте, уважаемые читатели блога nocleep.ru. Современному человеку просто необходимо знать, такое адрес сайта. И иметь свой собственный e-mail адрес, а то и несколько. Зачем нужно это знать и иметь? Чем отличаются адрес e-mail и адрес сайта? Об этом моя статья.

Если вы часто знакомитесь с новыми людьми, посещаете семинары, или старый друг хочет скинуть вам свои фотки, то вас могут попросить ваш емейл, мыло или электронку, т.е. адрес вашей электронной почты — e-mail (в переводе с английского – electronic mail). А если его у вас нет? Или вы не знаете, что это такое?

Электронная почта — это техническая возможность обмениваться письмами в электронном виде. Для этого нужно набрать на клавиатуре текст, если нужно, прикрепить к нему картинку, видео, документ или другой файл с нужным вам адресатом. Для обычного пользователя интернета, электронная почта — это очень удобное средство коммуникации. Так как сообщения доставляются в большинстве случаев практически мгновенно.

Где еще может понадобиться e-mail адрес?

при регистрации в сети на какой-нибудь вебинар,

чтобы получить доступ к закрытым ресурсам сайта,

чтобы скачать понравившуюся вам книгу или чек-лист,

чтобы подписаться на интересную рассылку и т.д.

Из чего состоит e-mail адрес?

Ваш адрес, который Вы придумали сами: мой_e-mail Затем идет символ «собаки» «@» Затем идет окончание почты. Как правило, тот сервис, на котором Вы используете почту

Главное отличие e-mail в том, что он имеет значок «@» в своем адресе.

У нас он называется «собакой».

Вывод: если вы имеете свой e-mail адрес, то он выглядит как набор символов, например,

vic.shir@mail.ru

vic-marina@yandex.ru

vicmarina@qip.ru

marinashirshikova@rambler.ru

nocleep777@gmail.com

в зависимости от сервиса, на котором он создан.

Этот e-mail адрес вы можете давать другим людям — точно также, как свой домашний адрес для обычных писем. Но чтобы войти в свою электронную почту, вам нужен уникальный пароль, которым будете обладать только вы, словно ключом от почтового ящика. Адрес от e-mailзнают все, а пароль — только вы. То есть вашу переписку никто кроме вас видеть не сможет, если вы не дадите никому свой пароль.

Чем адрес e-mail отличается от адреса сайта?

В адресе сайта будут совсем другие символы. Большинство сайтов, с которыми Вы сталкиваетесь, имеют в своем адресе вот такую надпись: http://

Азбука новичка в интернете: http://nocleep.ru/



Как завести почтовый ящик?

Что нужно сделать, чтобы у вас появился почтовый ящик:

Во-первых, выбрать сервис, на котором будет размещен вас e-mail адрес.

Во-вторых, зарегистрироваться на выбранном сервисе.

В-третьих, придумать сам e-mail адрес.

В-четвертых, настроить электронную почту, чтобы вам удобно было ей пользоваться.

Какой сервис выбрать?

В интернете есть огромное количество сервисов, которые предоставляют возможность за несколько минут бесплатно создать свою собственную электронную почту:

@mail.ru – самый старейший почтовый сервис. Я им пользуюсь с 2009 года. И не было никаких инцидентов. Правда не все его любят, потому что их письма часто попадают в спам. И это, действительно, так. Майл тщательно следит за безопасностью.

Кроме e-mail адрес на mail.ru вы получаете:

Поиск@mail.ru — бесплатный поиковик. Подробнее об этом читайте в моей статье

«Как правильно искать информацию в интернете».

Новости@mail.ru — новостная лента,

Приложения Mail.Ru — 20 различных приложений,

Календарь Mail.Ru,

Облако@mail.ru – облачное хранилище для хранения нужных файлов,

Игры@mail.ru – бесплатные игры по разнообразным жанрам,

Знакомства@mail.ru – если вы хотите найти себе спутника для путешествия или вторую половину,

Мой мир@mail.ru – еще одна социальная сеть,

Агент@mail.ru – для быстрого обмена сообщениями,

Деньги@mail.ru, который позволяет осуществлять быстрые платежи. Сама не пользовалась.

Ответы@mail.ru – крутой сервис, где можно задать вопрос, и получить на него ответ. Или помогать людям, отвечая им на вопросы. Также его можно использовать для поиска клиентов, или свой узкой ниши. Так как на этом сервисе находятся реальные люди, с реальными проблемами.

@yandex.ru— считаю этот почтовик очень простым и понятным. Я им также пользуюсь с 2009 года. И ни каких инцидентов с этим ящиком не было. Надежный. Можно смело пользоваться.

Кроме e-mail адрес на yandex.ru вы получаете:

Бесплатный поисковик – ответы на любые вопросы,

Яндекс Новости по разным направлениям,

Яндекс Карты, на которых можно найти все, составить маршрут, избежать пробок,

Яндекс Календарь, чтобы создавать важные события,

Яндекс Диск – облачное хранение,

Яндекс Переводчик — синхронный перевод для 94 языков,

Яндекс Деньги, которые позволяют осуществлять бесплатные переводы между электронными кошельками. Пользоваться очень удобно: снимать, пополнять, оплачивать. Рекомендую.

Яндекс Wordstat – подбор слов по ключевым запросам, можно пользоваться для составления семантического ядра. Подробнее об этом читайте в моей будущей статье «Что такое ключевые слова?»

Яндекс Метрика – сервис, который позволяет анализировать посещаемость сайта, поведение посетителей на вашем сайте, конверсию, источник трафика и т.п.,

Яндекс Маркет – сервис для поиска и покупки товаров, а также на можете разместить на нем и свое торговое предложение,

Яндекс Директ –сервис контекстной рекламы Яндекс на его сайте и сайтов партнеров,

— и куча других сервисов.

@gmail.com — почта Google, которой я пользуюсь не так давно. На данный момент этот сервис считается самым продвинутым, надежным и безопасным. Многие сайты работают только с ним. И у него самый навороченный интерфейс.

Кроме e-mail адрес на gmail.com вы получаете:

GoogleАккаунт. Зарегистрировавшись однажды на любом сервисе Google, и получив логин и пароль, вы можетепользоваться всеми возможностями под этими регистрационными данными. GoogleАккаунт в том числе.

GoogleПоиск. Поисковая система Google, ориентированная на весь мир. Поиск осуществляется на 200 языках на различных региональных сайтах.

Google+ — еще одна социальная сеть, но мне она почему-то не нравиться. Считаю, что она не может конкурировать с такими раскрученными социалками, как Фейсбук или Контакт.

Google Календарь — онлайн органайзер — сервис для планирования встреч, событий и дел с привязкой к календарю.

GoogleNews —новостной сайт, автоматически создаваемыйс личными интересами каждого читателя.

Телефонная книга Google — служба, которая позволяет найти телефонные номера и адреса, опубликованные в общедоступных источниках.

GoogleDictionary — Гугл переводчик, для перевода отдельных слов на другие языки.

GoogleMaps— набор карт, построенных на основе бесплатного картографического сервиса.

GoogleWave — сайт, объединяющий в себе функции электронной почты, вики, социальной сети, системы мгновенных сообщений.

GoogleДиск — облачное хранилище.

GoogleDocs — онлайн аналог простейшего офисного пакета: текстовый, табличный, презентационный, формы и др.

GoogleSites — бесплатный хостинг для создания сайтов.

GoogleBookmarks — сайто-закладки, ярлыки и примечания, по которым можно осуществлять поиск.

Blogger — популярная блоговая платформа для быстрого и простого создания и ведения собственного блога.

GoogleAdSense — сервис контекстной рекламы, который является одним из основных способов заработка для владельцев сайтов по всему миру.

GoogleAdWords — тоже сервис контекстной рекламы, который работает с ключевыми словами.

GoogleAnalytics — мощный бесплатный сервис, предоставляющий детальную статистику по посещаемости сайта.

YouTube — самый известный сервис, предоставляющий услуги видеохостинга.

GoogleHangouts - сервис, похожий на Skype, созданный для общения, обмена сообщениями, проведения конференций.

Сoggle.it — сервис для создания онлайн интеллект карт.

И многое, многое, многое другое!!!!

Более подробно о возможностях Гугл читайте в статье

«Возможности Google. Для новичка в интернете»

@rambler.ru — мало кто им пользуется, считается старым и не адаптированным к современным условиям. Мне он сразу не понравился. Почту на rambler я завела еще в 2011 году, но до сих пор в нем только два входящих письма от самого rambler. Как-то не прижился он в моей практике. Рамблер ассоциирует себя с медийным порталом.

Кроме e-mail адрес на rambler.ru вы получаете:

Рамблер/поиск – поисковая система по разным направлениям,

Рамблер/новости – также по разным направлениям,

Рамблер/игры – для тех, кто любит поиграть онлайн,

Рамблер/знакомства – не слышала, правда, чтобы там здесь кто-то знакомился….

Рамблер/топ-100 – каталог, который представляет собой рейтинг сайтов,

— и несколько других….

@qip.ru – еще один сервис, предоставляющий возможность для создания электронного ящика. Хоть про него и пишут много негативного, email на qip я пользуюсь с 2009 года, и он не раз меня выручал. Сама про него ничего плохого сказать не могу.

Кроме e-mail адрес на qip.ru вы получаете:

Мессенджер Qip IM – Аська. Самое известное и популярное в свое время бесплатное приложение для общения в интернете. Как с компьютера, так и с телефона. Сейчас им пользуются единицы.

Поиск Qip.RU – осуществляет поиск по трем направлениям: интернет, картинки, видео,

Новости Qip.RU – по разным направлениям,

Игры Qip.RU – целая куча,

Карты Qip.RU – чем-то похоже на Яндекс-карты: можно проложить маршрут, избежать пробок,

Закладки Qip.RU – мне кажутся удобными. К тому же Qip сам предлагает тысячи отборных закладок на все случаи жизни: в группах, закладки друзей, в тэгах, и прочее,

Мой диск Qip.RU – предоставляет 2 Гб облачного пространства для хранения,

SHOT.QIP – маленькое приложение для создания скриншотов с экрана,

Тесты и Опросы Qip.RU – «Аетерна Qip.RU» — сервис бесплатных тестов, опросов и гаданий. Чтобы не было скучно, вы можете высказать свое мнение в тысячи опросах, получить предсказание в тысячи гаданиях. Или создать свое – опрос, гадание, тест,

OTVET.QIP – сервис, схожий с ответы@mail.ru – можно задать вопрос и получить на него ответ,

— и еще немного других сервисов и приложений.

YahooMail — с этой почтой у меня тоже как-то не сложилось. Она сама собой потерялась можно сказать в первый же день… Хоть интерфейс почты и русифицированный, в остальном нужно пользоваться переводчиком. А это, согласитесь, не очень удобно))) И не смотря на фантастический 1 Тбайт свободного пространства, YahooMail популярностью не пользуется.

Кроме e-mail адрес на YahooMail вы получаете:

YAHOO – поисковая система по разным направлениям,

YAHOO NEWS – новости, также по разным направлениям,

YAHOO ANSWERS – сервис: вопрос-ответ,

YAHOO GROUPS – поиск групп в интернете,

— об остальном судите сами.

Outlook.com — бесплатная электронная почта и другие сервисы в одной службе Microsoft Outlook. Я им пользуюсь на работе. В принципе удобно. Сюда можно подкрепить все другие почты, которые хотите отслеживать за один вход в систему. С помощью Outlook.com можно входить в Skype, календарь и Office Online.

Кроме e-mail адрес на Outlook.com вы получаете:

OneDrive – бесплатное хранилище с 5 ГБ, где вы можете создавать файлы и папки, а затем перетаскивать в них нужный материал, например, фотографии,

Документы Online – похож на сервис GoogleDocs, позволяет создавать документы онлайн: Word, Excel, PowerPoint, OneNote – открывать к ним общий доступ на OneDrive,

OneNote Online – возможность создавать заметки,

Skype – его знают все, думаю, слова здесь только излишне,

Календарь, который открывается прямо в Outlook.com,

Сервис Люди – возможность собрать контакты из разных служб в одну адресную книгу.

Какой адрес будет у вашего электронного ящика, решать вам. Понятно, что его окончание будет определяться тем бесплатным сервисом, который вы выбрали: @mail.ru, @gmail.com, @yandex.ru, @rambler.ru, @qip.ru или Yahoo.

Что же будет стоять перед значком собаки в вашем электронном адресе? И насколько красивым он будет, зависит не всегда от вас. Потому что, не всегда получается заиметь такой Емейл адрес, который хочется. Почему? У каждого из приведенных сервисов уже имеется многомиллионная армия зарегистрированных пользователей, а это — миллионы емайлов, каждый из которых должен быть уникальным. Окончание то ведь у всех одинаковое… Вот и получается, что многие красивые имена уже кем-то заняты)))

Если сравнивать популярность почтовых сервисов по статистике, которая приводится в интернете, то можно сделать такие выводы:

Как видите, лидирует сервис Майл.ru. Также нашла результаты такого опроса на одном сайте:

Где мы видим, что популярность начинает завоевывать сервис Google.com.

Вы также можете ознакомиться со статистикой популярности браузеров в статье «Выходим в интернет. Какой браузер лучше?»

Конечно, это не все сервисы, на которых вы можете создать электронный ящик. И не все возможности указанных сервисов озвучены в этой статье. Поэтому, с интересом жду ваших комментариев. Буду благодарна, если поделитесь своим мнением об этом. И не забывайте о мошенниках, которых в сети интернет становится все больше. Вот, посмотрите историю одного взлома:

С уважением, Марина Ширшикова

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