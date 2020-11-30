Электронная коммерция: что это

Приветствую пользователей интернета! Сегодня предлагаю обсудить тему — что такое электронная коммерция. Что представляет собой рынок электронной коммерции? Как он развивается? На какие виды делится? И как обстоит это дело у нас в Российской Федерации? Ведь это достаточно хорошая область, которая каждый год генерирует огромную прибыль. При этом, ежегодно эта прибыль и количество денег в данной среде постоянно растёт. Область расширяется и занимает значительную часть рынка. Поэтому, самое время расставить все точки над i, чтобы узнать, что это такое.

Что это за область такая

Электронная коммерция — это область, которая работает в сети интернет. Она была в зачаточном состоянии лет 20 назад. Но сегодня, она очень сильно развита. Через интернет можно купить всё, что угодно. И даже заказать в будущем полёт на Луну. В интернете можно купить телефон, ноутбук, холодильник, стол, стул, диван, лампу, машину, дом, загородный участок, книгу – всё можно сделать через интернет. Почему? Да потому что это дико удобно и экономно. Читайте:

Как покупать в интернете?

Как сэкономить на продуктах питания?

Нам не надо никуда ходить, стоять в очередях, выжидать, когда к нам подойдёт консультант в магазине, чтобы спросить у него про характеристики товара. Если мы покупаем телефон, то достаточно зайти в сети на интернет-магазин, где представлены миллионы, а то и больше, телефонов разных марок и технических показателей. Например, можно купить вот такой симпатичный с юмором чехол для банковских карт кому-нибудь в подарок)))

Там, с помощью специальных фильтров, вы можете выбрать то, что нужно именно вам. Например, сделать ранжирование по цене, популярности, количеству отзывов и так далее. Возможностей масса. И это только для телефона. То же самое и по другой технике, если мы рассматриваем именно её.

Есть простой метод, как определить, что магазин занимается электронной коммерцией. Если он торгует в интернете – значит занимается. Если в сети не представлен, значит электронная коммерция его никак не касается. Но таких магазинов очень мало. Потому что продавцы понимают, что люди сейчас заказывают всё через интернет, а значит – им надо быть там, чтобы не терять возможных клиентов. Поэтому рынок электронной коммерции с каждым годом показывает стабильный рост.

Туда приходят всё новые и новые магазины, которые хотят зацепить в сети потенциальных клиентов, чтобы продать свой товар или услуги. И это правильно. Также читайте: Что такое интернет-маркетинг.

Что нас ждёт дальше

Развитие электронной коммерции идёт и будет наращиваться ещё большими темпами. Покупателям удобно сидеть дома и заказывать нужные товары. Почему? Потому что им не надо выходить из дома и предпринимать лишних действий. Например, одеть на себя одежду, доехать до нужного магазина, посмотреть там товары, выбрать нужный и вернуться обратно домой. Рынок электронной коммерции с представленными миллионами магазинов в сети позволяет сделать все нужные шаги дома.

Можно прямо в нижнем бельё сесть напротив компьютера или взять в руки телефон. Зайти на нужный сайт, подобрать товар, который тебе нужен, заказать и оплатить его. Курьер сам доставит ваш заказ прямо к вам домой. Идеально, не правда ли? Отсюда делаем вывод – рынок электронной коммерции будет только увеличиваться.

В будущем эта область станет вполне обыденной. Мы будем заказывать львиную долю товаров и услуг через интернет. И только в редких случаях будет идти в магазин, если такие в принципе останутся и не вымрут. Ведь даже для самих магазинов гораздо выгоднее находится в сети, нежели иметь торговую точку. Почему?

Да потому что с живой торговой точкой им надо платить бешенные деньги за аренду помещения, найм и работу персонала в штате, покупать дополнительную мебель, стеллажи для представления товара. Всё это очень накладно и бьёт по кошельку предпринимателя. Поэтому естественно, он пойдёт в интернет.

В интернете достаточно поддерживать и постоянно обновлять данные на сайте, где продаются услуги и товары. В этом случае даже не надо платить за аренду торгового помещения, ведь его просто нет. Максимум – это маленький офис, где сидят сотрудники, которые ведут разговоры с клиентами, и склад, где находится товар. Всё. Расходы минимальны.

Что там у нас в России

Электронная коммерция в России так же будет продолжать своё развитие. Она уже успешно с каждым годом ставит всё новые рекорды по количеству покупателей, которые приобрели товары в сети интернет. Эта тенденция будет продолжаться.

Стоит отметить, что в России, как и в других странах мира, существуют определённые виды электронной коммерции. Например, бизнес для бизнеса, бизнес для потребителя, бизнес-наёмный работник, бизнес-государство и так далее. Если мы возьмём бизнес-бизнес, то это значит, что один бизнес оказывает услуги для другого бизнеса. Принцип вы поняли. Остальные по аналогии.

Поэтому рынок электронной коммерции – это перспективная область, которая с каждым годом будет увеличиваться в своём объёме. Что будет через лет 20? Увидим. Скорее всего, 99% вещей мы будем покупать в интернете.

На этом всё. Подписывайтесь на наш блог и делитесь статьями в социальных сетях. Удачных покупок в интернете! С уважением, #МаринаШиршикова