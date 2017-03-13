Экономические системы. В какой экономике мы живем?
Здравствуйте, мои дорогие читатели. Продолжаю вести рубрику «Всё об экономике». Сегодня со студентами мы пытались ответить на вопросы: В какой экономике мы живем? И от чего зависит качество нашей жизни? Если верить интернету, на Земле зарегистрировано 252 страны. В каждой из этих стран: есть формы собственности (все кому-то принадлежит), общественное производство (все работают и получают заработную плату), система налогообложения (все отдают часть своего дохода в общественный котел), органы управления (которые принимает важные решения), экономические системы.
В каждой стране используется своя денежная единица. Называются деньги по-разному (рубли, доллары, евро, пенни, рупии и т.д.), но назначение и функции у них одинаковые. Никто не будет использовать бумажные банкноты, как бумагу для записей… все будут использовать их по назначению, а именно — покупать на них необходимые товары и услуги. Получается, что инструменты экономики в каждой стране одинаковые, а люди в этих странах, живут по-разному. Почему?
Для начала, давайте определим, что является основными инструментами экономики:
Каждая страна располагает определенными экономическими ресурсами и продуктами, которые называются факторами производства. Кто может быть их собственником? В странах с рыночной экономикой собственником ресурсов и товаров может быть отдельный человек, фирма, государство, общественная организация. Если вы достаточно богаты, то можете купить участок земли в центре Нью-Йорка размером с подошву вашего ботинка.
В нашей стране значительная часть ресурсов принадлежит государству:
- государственные предприятия и учреждения, больницы, школы, научные организации,
- большая часть земли,
- лес считается народным достоянием,
- железная дорога.
Что означает быть собственником факторов производства?
У собственника есть возможность принимать решения о том: что, как, сколько, для кого производить? Собственность – это право владеть, пользоваться, распоряжаться ресурсами, а также товарами и услугами, которые произведены с их помощью. Так вот, эти разные способы: владения, пользования, распоряжения и принятие решений приводят к различным типам экономических систем.
Что такое экономическая система?
Экономическая система — это способ организации жизнедеятельности общества в целом и его субъектов, способ взаимодействия производства и потребления. Поняв суть экономической системы, можно понять многие закономерности хозяйственной жизни общества.
Важными элементами любой экономической системы являются:
- Социально-экономические отношения, базирующиеся на сложившейся в системе форме собственности на экономические ресурсы и результаты хозяйственной деятельности (кто собственник)
- Организационные формы хозяйственной деятельности (роль государства)
- Хозяйственный механизм – способ регулирования экономической деятельности на макроэкономическом уровне (международная экономика)
- Экономические связи между предприятиями и организациями (производство, распределение, обмен, потребление)
Как отпечатки пальцев, каждая страна имеет свою, исторически сложившуюся экономическую систему. Экономисты эти 252 экономические системы, делят на 5 типов.
Типы экономических систем
- Традиционная (классическая)
- Административно-командная (плановая)
- Переходная
- Смешанная
- Рыночная
Любая экономическая система представляет собой совокупность всех экономических процессов, совершаемых в обществе.
Мы со студентами провели эксперимент. Вычленили страны, которые относятся к тому или иному типу экономической системы. Определили индекс человеческого развития (ИЧР) каждой страны в отчете ООН 2015 года. ИЧР – это рейтинг стран, место в рейтинге показывает уровень качества жизни ее населения среди других стран. Например, по результатам 2015 года самой развитой страной считается Норвегия – у нее самый высокий рейтинг 0,944. У России – 0,798. И Норвегия и Россия считаются странами со смешанной экономикой. Затем мы сосчитали среднее значение ИЧР по каждому типу экономической системы, чтобы понять, в какой экономике лучше жить. И вот что у нас получилось…
Традиционная (классическая) экономическая система
Основана на обычаях и традициях:
- передаются от поколения к поколению,
- определяют, какие товары и услуги, как и для кого производить,
- перечень благ, технология производства и распределения освещены временем,
- экономические роли определяются наследственностью и кастовой принадлежностью,
- НТП вступает в противоречие с традициями и угрожает стабильности
Командная (плановая) экономическая система
Существенная роль государства:
- Принимает решения по основным экономическим проблемам,
- Является собственником всех ресурсов,
- Централизованное экономическое планирование всех уровней хозяйственной деятельности,
- Распределение ресурсов осуществляется на основе долговременных приоритетов,
- Производство благ постоянно отрывается от общественных потребностей
Переходная экономическая система
- Свобода предпринимательской деятельности (любой человек и фирма вправе владеть, пользоваться, распоряжаться средствами производства: землей, зданиями, оборудованием, магазинами)
- Право выбора есть и у производителя и у покупателя товаров и услуг (каждый может выбрать тот товар, который его устраивает и по цене и по качеству
- Насыщенный рынок (высокая экономическая активность людей, конкуренция)
- Возможность заработать, удовлетворение всех запросов
Переходный период от плановой к рыночной экономике России с 90-х гг. ХХ века (как все плохо, перемены необходимы)
Цель: формирование современной конкурентной рыночной экономики
Задачи:
- Стабилизация
- Преобразование отношений собственности
- Структурная перестройка экономики
Пути решения:
Ограничение спроса:
- повышение цен создавало так называемую корректирующую инфляцию (товаров не стало вообще, многое вывозилось на помойку, очереди)
- прямое замораживание заработной платы (заработную плату выдавали товарами, которые производили предприятия)
Переход от государственной собственности к частной осуществлялось разными путями:
- установление высоких налоговых ставок,
- введение новых налогов,
- высокие ставки,
- сокращение бюджетных расходов,
- приватизация
Денежная реформа «шоковая терапия»:
- введение внутренней валюты (на предприятиях – тугрики, товары в своих магазинах),
- дефолт.
Итог. В России длилось 10 месяцев и оказались крайне тяжелыми:
- национальный доход сократился на 20%
- сельское хозяйство упало на 8%
- цены выросли в 32 раза
- цена кредитов поднялась до 200% годовых
- уровень инфляции составил 2600% в год
- по уровню благосостояния общество было отброшено на 30 лет назад
- страна вступила в «дикий рынок»
- был нанесен тяжелый удар по потенциалу развития, особенно пострадали наука и образование
Смешанная экономика
Государство активно участвует в круговороте материальных и денежных средств хозяйственной системы страны:
- Регулирует экономико-правовые отношения
- Регулирует кризисные явления, спад производства, уровень безработицы, инфляции
- Создает условия для развития связи, транспорта, благоустройства городов
- Определяет расходы на оборону и космические исследования
- Ведет внешнюю политику
- Разрабатывает программы развития образования, здравоохранения, науки
- Обеспечивает социальную защиту населения
- Осуществляет поддержку малого бизнеса
- Управляет ценами
Достоинства смешанной экономики
- Эффективность использования ресурсов
- Экономическая свобода производителей
- Способствует внедрению современных технологий
- Ставка на личную свободу человека
- Свободное перемещение из отрасли в отрасль
Рыночная экономика
- Свободное образование цен
- Частная собственность – обязательное условие существования экономики
- Все свободны в принятии решения (и производители и покупатели)
- Полностью отрицается необходимость государственного регулирования
- Цены устанавливаются самим рынком – это единственный регулятор экономических отношений (спроса и предложения)
- Нет органа, который бы указывал, какие товар, каким способом производить, где и какие ресурсы покупать
Что? Как? Для кого? (определяют рынок, цены, прибыль, убытки)
Что? – решается платежеспособным спросом, голосованием деньгами. Потребитель сам решает, за что он готов платить деньги. Производитель стремиться удовлетворить желание потребителя отдать деньги за нужный ему товар.
Как? – решается производителем, стремящимся получить больший доход. Цель производителя – произвести как можно больше товаров по более низкой цене с более низкими издержками, чем его конкурент.
Для кого? – решается в пользу потребителя с наибольшим доходом.
Недостатки рыночной экономики
- Прибыль – главное
- Такие сферы как образование, здравоохранение, наука начинают западать, так как они не могут конкурировать со сферами капитальных вложений в питание, одежду, автомобили, телефоны, интернет
- Экономические проблемы возрастают, не учитываются потребление ресурсов
- Безработица, нет стабильных цен и заработной платы
- Неравномерное распределение доходов, растет количество малоимущих
- Страдает социальная сфера, производство общественных благ
Мы с Вами рассмотрели все пять типов экономических систем. Чем они отличаются между собой?
Коренные отличия между типами экономических систем состоят в:
- Форме собственности на экономические ресурсы
- Способе, по средством которого координируется и управляется экономическая деятельность
Подводим итог: на диаграмме можно видеть средний уровень стран со всеми типами экономических систем. С самым высоким уровнем экономики, а соответственно и ИЧР – страны со смешанной и рыночной экономикой.
В чем выражается эффективность экономической системы?
В эффективности использования ресурсов (производство товаров наиболее дешевым способом)
В эффективном распределении конечного продукта между членами общества (эффективность в распределении считается достигнутой тогда, когда невозможно путем перераспределения благ повысить благосостояние одного человека, не уменьшая при этом уровня жизни другого (принцип эффективности Парето)
Актуальная тема сейчас для экономической науки – справедливое распределение. Как должен распределяться конечный продукт между всеми членами общества? Это тема следующих бесед. А сейчас рассмотрим только саму проблему справедливости (от чего зависит величина вознаграждения?)
Существуют две крайние точки зрения:
- Основой справедливости считается равенство, когда весь доход и все произведенные товары распределяются между членами общества поровну (равенство доходов)
- Распределение считается справедливым, если соблюдается принцип частной собственности и отсутствует расовая и половая дискриминация (равенство возможностей)
Однако, при таком подходе низкие доходы членов общества, не способных к труду и не обладающих собственностью, приходится считать «справедливыми»
В какой экономике хотел бы жить ты, мой дорогой читатель? Жду твоих ответов!!!Презентацию к лекции «Экономические системы» можно скачать по ссылке: http://nocleep.ru/Э2
С уважением, Марина Ширшикова
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