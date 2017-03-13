Экономические системы. В какой экономике мы живем?

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Продолжаю вести рубрику «Всё об экономике». Сегодня со студентами мы пытались ответить на вопросы: В какой экономике мы живем? И от чего зависит качество нашей жизни? Если верить интернету, на Земле зарегистрировано 252 страны. В каждой из этих стран: есть формы собственности (все кому-то принадлежит), общественное производство (все работают и получают заработную плату), система налогообложения (все отдают часть своего дохода в общественный котел), органы управления (которые принимает важные решения), экономические системы.

В каждой стране используется своя денежная единица. Называются деньги по-разному (рубли, доллары, евро, пенни, рупии и т.д.), но назначение и функции у них одинаковые. Никто не будет использовать бумажные банкноты, как бумагу для записей… все будут использовать их по назначению, а именно — покупать на них необходимые товары и услуги. Получается, что инструменты экономики в каждой стране одинаковые, а люди в этих странах, живут по-разному. Почему?

Для начала, давайте определим, что является основными инструментами экономики:

Каждая страна располагает определенными экономическими ресурсами и продуктами, которые называются факторами производства. Кто может быть их собственником? В странах с рыночной экономикой собственником ресурсов и товаров может быть отдельный человек, фирма, государство, общественная организация. Если вы достаточно богаты, то можете купить участок земли в центре Нью-Йорка размером с подошву вашего ботинка.

В нашей стране значительная часть ресурсов принадлежит государству:

государственные предприятия и учреждения, больницы, школы, научные организации,

большая часть земли,

лес считается народным достоянием,

железная дорога.

Что означает быть собственником факторов производства?

У собственника есть возможность принимать решения о том: что, как, сколько, для кого производить? Собственность – это право владеть, пользоваться, распоряжаться ресурсами, а также товарами и услугами, которые произведены с их помощью. Так вот, эти разные способы: владения, пользования, распоряжения и принятие решений приводят к различным типам экономических систем.

Что такое экономическая система?

Экономическая система — это способ организации жизнедеятельности общества в целом и его субъектов, способ взаимодействия производства и потребления. Поняв суть экономической системы, можно понять многие закономерности хозяйственной жизни общества.

Важными элементами любой экономической системы являются:

Социально-экономические отношения, базирующиеся на сложившейся в системе форме собственности на экономические ресурсы и результаты хозяйственной деятельности (кто собственник)

Организационные формы хозяйственной деятельности (роль государства)

Хозяйственный механизм – способ регулирования экономической деятельности на макроэкономическом уровне (международная экономика)

Экономические связи между предприятиями и организациями (производство, распределение, обмен, потребление)

Как отпечатки пальцев, каждая страна имеет свою, исторически сложившуюся экономическую систему. Экономисты эти 252 экономические системы, делят на 5 типов.

Типы экономических систем

Традиционная (классическая)

Административно-командная (плановая)

Переходная

Смешанная

Рыночная

Любая экономическая система представляет собой совокупность всех экономических процессов, совершаемых в обществе.

Мы со студентами провели эксперимент. Вычленили страны, которые относятся к тому или иному типу экономической системы. Определили индекс человеческого развития (ИЧР) каждой страны в отчете ООН 2015 года. ИЧР – это рейтинг стран, место в рейтинге показывает уровень качества жизни ее населения среди других стран. Например, по результатам 2015 года самой развитой страной считается Норвегия – у нее самый высокий рейтинг 0,944. У России – 0,798. И Норвегия и Россия считаются странами со смешанной экономикой. Затем мы сосчитали среднее значение ИЧР по каждому типу экономической системы, чтобы понять, в какой экономике лучше жить. И вот что у нас получилось…

Традиционная (классическая) экономическая система

Основана на обычаях и традициях:

передаются от поколения к поколению,

определяют, какие товары и услуги, как и для кого производить,

перечень благ, технология производства и распределения освещены временем,

экономические роли определяются наследственностью и кастовой принадлежностью,

НТП вступает в противоречие с традициями и угрожает стабильности

Командная (плановая) экономическая система

Существенная роль государства:

Принимает решения по основным экономическим проблемам,

Является собственником всех ресурсов,

Централизованное экономическое планирование всех уровней хозяйственной деятельности,

Распределение ресурсов осуществляется на основе долговременных приоритетов,

Производство благ постоянно отрывается от общественных потребностей

Переходная экономическая система

Свобода предпринимательской деятельности (любой человек и фирма вправе владеть, пользоваться, распоряжаться средствами производства: землей, зданиями, оборудованием, магазинами)

Право выбора есть и у производителя и у покупателя товаров и услуг (каждый может выбрать тот товар, который его устраивает и по цене и по качеству

Насыщенный рынок (высокая экономическая активность людей, конкуренция)

Возможность заработать, удовлетворение всех запросов

Переходный период от плановой к рыночной экономике России с 90-х гг. ХХ века (как все плохо, перемены необходимы)

Цель: формирование современной конкурентной рыночной экономики

Задачи:

Стабилизация Преобразование отношений собственности Структурная перестройка экономики

Пути решения:

Ограничение спроса:

повышение цен создавало так называемую корректирующую инфляцию (товаров не стало вообще, многое вывозилось на помойку, очереди)

прямое замораживание заработной платы (заработную плату выдавали товарами, которые производили предприятия)

Переход от государственной собственности к частной осуществлялось разными путями:

установление высоких налоговых ставок,

введение новых налогов,

высокие ставки,

сокращение бюджетных расходов,

приватизация

Денежная реформа «шоковая терапия»:

введение внутренней валюты (на предприятиях – тугрики, товары в своих магазинах),

дефолт.

Итог. В России длилось 10 месяцев и оказались крайне тяжелыми:

национальный доход сократился на 20%

сельское хозяйство упало на 8%

цены выросли в 32 раза

цена кредитов поднялась до 200% годовых

уровень инфляции составил 2600% в год

по уровню благосостояния общество было отброшено на 30 лет назад

страна вступила в «дикий рынок»

был нанесен тяжелый удар по потенциалу развития, особенно пострадали наука и образование

Смешанная экономика

Государство активно участвует в круговороте материальных и денежных средств хозяйственной системы страны:

Регулирует экономико-правовые отношения

Регулирует кризисные явления, спад производства, уровень безработицы, инфляции

Создает условия для развития связи, транспорта, благоустройства городов

Определяет расходы на оборону и космические исследования

Ведет внешнюю политику

Разрабатывает программы развития образования, здравоохранения, науки

Обеспечивает социальную защиту населения

Осуществляет поддержку малого бизнеса

Управляет ценами

Достоинства смешанной экономики

Эффективность использования ресурсов

Экономическая свобода производителей

Способствует внедрению современных технологий

Ставка на личную свободу человека

Свободное перемещение из отрасли в отрасль

Рыночная экономика

Свободное образование цен

Частная собственность – обязательное условие существования экономики

Все свободны в принятии решения (и производители и покупатели)

Полностью отрицается необходимость государственного регулирования

Цены устанавливаются самим рынком – это единственный регулятор экономических отношений (спроса и предложения)

Нет органа, который бы указывал, какие товар, каким способом производить, где и какие ресурсы покупать

Что? Как? Для кого? (определяют рынок, цены, прибыль, убытки)

Что? – решается платежеспособным спросом, голосованием деньгами. Потребитель сам решает, за что он готов платить деньги. Производитель стремиться удовлетворить желание потребителя отдать деньги за нужный ему товар.

Как? – решается производителем, стремящимся получить больший доход. Цель производителя – произвести как можно больше товаров по более низкой цене с более низкими издержками, чем его конкурент.

Для кого? – решается в пользу потребителя с наибольшим доходом.

Недостатки рыночной экономики

Прибыль – главное

Такие сферы как образование, здравоохранение, наука начинают западать, так как они не могут конкурировать со сферами капитальных вложений в питание, одежду, автомобили, телефоны, интернет

Экономические проблемы возрастают, не учитываются потребление ресурсов

Безработица, нет стабильных цен и заработной платы

Неравномерное распределение доходов, растет количество малоимущих

Страдает социальная сфера, производство общественных благ

Мы с Вами рассмотрели все пять типов экономических систем. Чем они отличаются между собой?

Коренные отличия между типами экономических систем состоят в:

Форме собственности на экономические ресурсы Способе, по средством которого координируется и управляется экономическая деятельность

Подводим итог: на диаграмме можно видеть средний уровень стран со всеми типами экономических систем. С самым высоким уровнем экономики, а соответственно и ИЧР – страны со смешанной и рыночной экономикой.

В чем выражается эффективность экономической системы?

В эффективности использования ресурсов (производство товаров наиболее дешевым способом)

В эффективном распределении конечного продукта между членами общества (эффективность в распределении считается достигнутой тогда, когда невозможно путем перераспределения благ повысить благосостояние одного человека, не уменьшая при этом уровня жизни другого (принцип эффективности Парето)

Актуальная тема сейчас для экономической науки – справедливое распределение. Как должен распределяться конечный продукт между всеми членами общества? Это тема следующих бесед. А сейчас рассмотрим только саму проблему справедливости (от чего зависит величина вознаграждения?)

Существуют две крайние точки зрения:

Основой справедливости считается равенство, когда весь доход и все произведенные товары распределяются между членами общества поровну (равенство доходов)

Распределение считается справедливым, если соблюдается принцип частной собственности и отсутствует расовая и половая дискриминация (равенство возможностей)

Однако, при таком подходе низкие доходы членов общества, не способных к труду и не обладающих собственностью, приходится считать «справедливыми»

В какой экономике хотел бы жить ты, мой дорогой читатель? Жду твоих ответов!!!Презентацию к лекции «Экономические системы» можно скачать по ссылке: http://nocleep.ru/Э2

С уважением, Марина Ширшикова