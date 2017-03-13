 Экономические системы. В какой экономике мы живем?
рубрики
>
Лого

Экономические системы. В какой экономике мы живем?

|
Рубрика: Всё об экономике

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Продолжаю вести рубрику «Всё об экономике». Сегодня со студентами мы пытались ответить на вопросы: В какой экономике мы живем? И от чего зависит качество нашей жизни? Если верить интернету, на Земле зарегистрировано 252 страны. В каждой из этих стран: есть формы собственности (все кому-то принадлежит), общественное производство (все работают и получают заработную плату), система налогообложения (все отдают часть своего дохода в общественный котел), органы управления (которые принимает важные решения), экономические системы.

В каждой стране используется своя денежная единица. Называются деньги по-разному (рубли, доллары, евро, пенни, рупии и т.д.), но назначение и функции у них одинаковые. Никто не будет использовать бумажные банкноты, как бумагу для записей… все будут использовать их по назначению, а именно — покупать на них необходимые товары и услуги. Получается, что инструменты экономики в каждой стране одинаковые, а люди в этих странах, живут по-разному. Почему?

Типы экономических систем

Для начала, давайте определим, что является основными инструментами экономики:

Каждая страна располагает определенными экономическими ресурсами и продуктами, которые называются факторами производства. Кто может быть их собственником? В странах с рыночной экономикой собственником ресурсов и товаров может быть отдельный человек, фирма, государство, общественная организация. Если вы достаточно богаты, то можете купить участок земли в центре Нью-Йорка размером с подошву вашего ботинка.

В нашей стране значительная часть ресурсов принадлежит государству:

  • государственные предприятия и учреждения, больницы, школы, научные организации,
  • большая часть земли,
  • лес считается народным достоянием,
  • железная дорога.

Что означает быть собственником факторов производства?

У собственника есть возможность принимать решения о том: что, как, сколько, для кого производить? Собственность – это право владеть, пользоваться, распоряжаться ресурсами, а также товарами и услугами, которые произведены с их помощью. Так вот, эти разные способы: владения, пользования, распоряжения и принятие решений приводят к различным типам экономических систем.

Что такое экономическая система?

Экономическая система — это способ организации жизнедеятельности общества в целом и его субъектов, способ взаимодействия производства и потребления. Поняв суть экономической системы, можно понять многие закономерности хозяйственной жизни общества.

Важными элементами любой экономической системы являются:

  • Социально-экономические отношения, базирующиеся на сложившейся в системе форме собственности на экономические ресурсы и результаты хозяйственной деятельности (кто собственник)
  • Организационные формы хозяйственной деятельности (роль государства)
  • Хозяйственный механизм – способ регулирования экономической деятельности на макроэкономическом уровне (международная экономика)
  • Экономические связи между предприятиями и организациями (производство, распределение, обмен, потребление)

Как отпечатки пальцев, каждая страна имеет свою, исторически сложившуюся экономическую систему. Экономисты эти 252 экономические системы, делят на 5 типов.

Типы экономических систем

  • Традиционная (классическая)
  • Административно-командная (плановая)
  • Переходная
  • Смешанная
  • Рыночная

Любая экономическая система представляет собой совокупность всех экономических процессов, совершаемых в обществе.

Мы со студентами провели эксперимент. Вычленили страны, которые относятся к тому или иному типу экономической системы. Определили индекс человеческого развития (ИЧР) каждой страны в отчете ООН 2015 года. ИЧР – это рейтинг стран, место в рейтинге показывает уровень качества жизни ее населения среди других стран. Например, по результатам 2015 года самой развитой страной считается Норвегия – у нее самый высокий рейтинг 0,944. У России – 0,798. И Норвегия и Россия считаются странами со смешанной экономикой. Затем мы сосчитали среднее значение ИЧР по каждому типу экономической системы, чтобы понять, в какой экономике лучше жить. И вот что у нас получилось…

Традиционная (классическая) экономическая система

Основана на обычаях и традициях:

  • передаются от поколения к поколению,
  • определяют, какие товары и услуги, как и для кого производить,
  • перечень благ, технология производства и распределения освещены временем,
  • экономические роли определяются наследственностью и кастовой принадлежностью,
  • НТП вступает в противоречие с традициями и угрожает стабильности

Традиционная экономическая система

Командная (плановая) экономическая система

Существенная роль государства:

  • Принимает решения по основным экономическим проблемам,
  • Является собственником всех ресурсов,
  • Централизованное экономическое планирование всех уровней хозяйственной деятельности,
  • Распределение ресурсов осуществляется на основе долговременных приоритетов,
  • Производство благ постоянно отрывается от общественных потребностей

Командная экономическая система

Переходная экономическая система

  • Свобода предпринимательской деятельности (любой человек и фирма вправе владеть, пользоваться, распоряжаться средствами производства: землей, зданиями, оборудованием, магазинами)
  • Право выбора есть и у производителя и у покупателя товаров и услуг (каждый может выбрать тот товар, который его устраивает и по цене и по качеству
  • Насыщенный рынок (высокая экономическая активность людей, конкуренция)
  • Возможность заработать, удовлетворение всех запросов

Переходная экономическая система

Переходный период от плановой к рыночной экономике России с 90-х гг. ХХ века (как все плохо, перемены необходимы)

Цель: формирование современной конкурентной рыночной экономики
Задачи:

  1. Стабилизация
  2. Преобразование отношений собственности
  3. Структурная перестройка экономики

Пути решения:

Ограничение спроса:

  • повышение цен создавало так называемую корректирующую инфляцию (товаров не стало вообще, многое вывозилось на помойку, очереди)
  • прямое замораживание заработной платы (заработную плату выдавали товарами, которые производили предприятия)

Переход от государственной собственности к частной осуществлялось разными путями:

  • установление высоких налоговых ставок,
  • введение новых налогов,
  • высокие ставки,
  • сокращение бюджетных расходов,
  • приватизация

Денежная реформа «шоковая терапия»:

  • введение внутренней валюты (на предприятиях – тугрики, товары в своих магазинах),
  • дефолт.

Итог. В России длилось 10 месяцев и оказались крайне тяжелыми:

  • национальный доход сократился на 20%
  • сельское хозяйство упало на 8%
  • цены выросли в 32 раза
  • цена кредитов поднялась до 200% годовых
  • уровень инфляции составил 2600% в год
  • по уровню благосостояния общество было отброшено на 30 лет назад
  • страна вступила в «дикий рынок»
  • был нанесен тяжелый удар по потенциалу развития, особенно пострадали наука и образование

Смешанная экономика

Государство активно участвует в круговороте материальных и денежных средств хозяйственной системы страны:

  • Регулирует экономико-правовые отношения
  • Регулирует кризисные явления, спад производства, уровень безработицы, инфляции
  • Создает условия для развития связи, транспорта, благоустройства городов
  • Определяет расходы на оборону и космические исследования
  • Ведет внешнюю политику
  • Разрабатывает программы развития образования, здравоохранения, науки
  • Обеспечивает социальную защиту населения
  • Осуществляет поддержку малого бизнеса
  • Управляет ценами

Достоинства смешанной экономики

  • Эффективность использования ресурсов
  • Экономическая свобода производителей
  • Способствует внедрению современных технологий
  • Ставка на личную свободу человека
  • Свободное перемещение из отрасли в отрасль

Смешанная экономическая система

Рыночная экономика

  • Свободное образование цен
  • Частная собственность – обязательное условие существования экономики
  • Все свободны в принятии решения (и производители и покупатели)
  • Полностью отрицается необходимость государственного регулирования
  • Цены устанавливаются самим рынком – это единственный регулятор экономических отношений (спроса и предложения)
  • Нет органа, который бы указывал, какие товар, каким способом производить, где и какие ресурсы покупать

Что? Как? Для кого? (определяют рынок, цены, прибыль, убытки)

Что? – решается платежеспособным спросом, голосованием деньгами. Потребитель сам решает, за что он готов платить деньги. Производитель стремиться удовлетворить желание потребителя отдать деньги за нужный ему товар.
Как? – решается производителем, стремящимся получить больший доход. Цель производителя – произвести как можно больше товаров по более низкой цене с более низкими издержками, чем его конкурент.
Для кого? – решается в пользу потребителя с наибольшим доходом.

Недостатки рыночной экономики

  • Прибыль – главное
  • Такие сферы как образование, здравоохранение, наука начинают западать, так как они не могут конкурировать со сферами капитальных вложений в питание, одежду, автомобили, телефоны, интернет
  • Экономические проблемы возрастают, не учитываются потребление ресурсов
  • Безработица, нет стабильных цен и заработной платы
  • Неравномерное распределение доходов, растет количество малоимущих
  • Страдает социальная сфера, производство общественных благ

Рыночная экономическая система

Мы с Вами рассмотрели все пять типов экономических систем. Чем они отличаются между собой?

Коренные отличия между типами экономических систем состоят в:

  1. Форме собственности на экономические ресурсы
  2. Способе, по средством которого координируется и управляется экономическая деятельность

Подводим итог: на диаграмме можно видеть средний уровень стран со всеми типами экономических систем. С самым высоким уровнем экономики, а соответственно и ИЧР – страны со смешанной и рыночной экономикой.

Типы стран

В чем выражается эффективность экономической системы?
В эффективности использования ресурсов (производство товаров наиболее дешевым способом)

В эффективном распределении конечного продукта между членами общества (эффективность в распределении считается достигнутой тогда, когда невозможно путем перераспределения благ повысить благосостояние одного человека, не уменьшая при этом уровня жизни другого (принцип эффективности Парето)

Актуальная тема сейчас для экономической науки – справедливое распределение. Как должен распределяться конечный продукт между всеми членами общества? Это тема следующих бесед. А сейчас рассмотрим только саму проблему справедливости (от чего зависит величина вознаграждения?)

Существуют две крайние точки зрения:

  • Основой справедливости считается равенство, когда весь доход и все произведенные товары распределяются между членами общества поровну (равенство доходов)
  • Распределение считается справедливым, если соблюдается принцип частной собственности и отсутствует расовая и половая дискриминация (равенство возможностей)

Однако, при таком подходе низкие доходы членов общества, не способных к труду и не обладающих собственностью, приходится считать «справедливыми»

В какой экономике хотел бы жить ты, мой дорогой читатель? Жду твоих ответов!!!Презентацию к лекции «Экономические системы» можно скачать по ссылке: http://nocleep.ru/Э2

С уважением, Марина Ширшикова

P.S. Отличный способ подработки для студентов без опыта! Менеджер по туризму, финансовый консультант, агент по страхованию и другие профессии. Официальная работа по договору - http://nocleep.ru/kwork

Workle

Этой статьёй стоит поделиться с друзьями. Жми!
Этот блог читают те, кто хочет улучшить
свое финансовой положение. Читай и ты.
Вам так же может быть интересно
Финансовая история России
Подробнее
Что такое деньги
Подробнее
Экономика и всё о ней
Подробнее
Оставить коментарий
:p :-p 8) 8-) :lol: =( :( :-( :8 ;) ;-) :(( :o: :smile1: :smile2: :smile3: :smile4: