Финансовые пирамиды. НИР по экономике

Здравствуйте, уважаемые читатели блога nocleep.ru. Продолжаю рубрику «Всё об экономике». Предлагаю вашему вниманию работу о финансовых пирамидах. Прочитав статью вы узнаете много интересного:

— что из себя могут представлять финансовые пирамиды,

— по каким признакам можно определить финансовую пирамиду,

— этапы жизни финансовой пирамиды,

— причины и условия возникновения финансовой пирамиды и др. Итак,

В мексиканскую деревню приехал бизнесмен и объявил, что покупает местных обезьян по 10 песо за штуку. Обезьян вокруг море, жители рады – все сдают обезьян в розницу и оптом по 10 песо. Со временем обезьян стало меньше. Тогда бизнесмен сказал, что повышает цену до 20 песо. Жители напряглись и изловили последних обезьян, принесли – сдали по 20 песо. Самых последних забрали за 25 песо, а потом объявил, что хочет еще. И уже по 50 песо.

Но сам уехал, оставив вместо себя управляющего. Управляющий предложил жителям сделку: купить у него назад пойманных ранее обезьян по 35 песо, а когда босс приедет, продать их ему за 50 песо. Жители, конечно, обрадовались такой халяве, заняли деньги и выкупили всех обезьян обратно по 35 песо. На следующий день управляющий исчез вслед за боссом, а народ остался без денег, но при обезьянах.

Как это происходит в реальной жизни?

Допустим, вам предложили вложить определенную сумму, вернуть которую вы можете, привлекая 6 новых вкладчиков. Первая группа вкладчиков находит желающих разбогатеть без особого труда. И каждый член этой группы привлекает 6 новых участников. Эти 6 человек должны привлечь еще 6-х (6×6=36), убедив их в выгодности вложения. Допустим, что это удалось, и 36 человек завербовано.

Лавина движется дальше: 36 новых вкладчиков должны найти 36×6=216 других. До сих каждый из «родоначальников» лавины втянул в нее 1+6+36+216=259 человек, из которых 43 получили доход, а 216 – только надежду его получить, уплатив за эту надежду определенную сумму.

Теперь лавина выходит уже из тесного круга знакомых между собой людей, и начинает растекаться по городу. Становится все труднее отыскивать свежий материал. 216 последних вкладчиков должны привлечь 1296 человек, которым в свою очередь придется завербовать 7776 новых жертв. Отыскать охотников вложить деньги становится весьма нелегким делом. Число людей, втянутых в лавину, растет с геометрической прогрессией.

Что при этом получилось?

«Навар» получила только шестая часть, остальные же 5/6 лишились своих денег и не могут найти еще простачков. Лавина скоро должна иссякнуть. Момент насыщения наступит очень быстро, потому что число лавины растет с неимоверной быстротой. Для обеспечения дохода 13-го уровня не хватит всего населения планеты Земли.

Если программа предусматривает добровольное пожертвование в размере 900 рублей, то:

— члены первого круга получат 6 взносов по 150 рублей = 900 рублей,

— члены второго круга получат 36 взносов по 100 рублей = 3600,

— члены третьего круга получат 216 взносов по 350 рублей = 75600.

Обеспечение доходами пирамиды происходит за счет вовлечения новых денежных средств новыми участниками. Далее идет перераспределение денежных средств от нижестоящих участников пирамиды к вышестоящим. И они получают больше, чем низ пирамиды. Потенциальным участникам обещают большую прибыль за счет вложения их средств в «сверхприбыльные» проекты и высокодоходные финансовые инструменты. Ведь всем хочется заработать!!! Даже мошенникам.

Почему такое происходит?

Идея быстрого заработка лежит в головах людей с момента возникновения денег. Никто не откажется от миллиона, особенно, если для этого не нужно работать, развиваться, преодолевать трудности и достигать результатов. По статистике на финансовые крючки клюют самые незащищенные слои общества и люди с низким достатком.

На сегодняшний день, финансовая пирамида остается одной из самых распространенных форм мошенничества. Данная проблема касается каждого человека, живущего в век активного развития «новой экономики».

Цель данной работы – анализ деятельности финансовых пирамид, выявить отличительные особенности и основные виды данного явления.

Были поставлены задачи:

Рассмотреть понятия финансовой пирамиды Представить схему финансовой пирамиды Выявить признаки финансовой пирамиды Изучить этапы функционирования финансовой пирамиды Выявить причины и условия возникновения финансовых пирамид Познакомиться с мерами борьбы с финансовыми пирамидами

Объект исследования — самые известные финансовые пирамиды мира:

Основоположник Понци. Предлагал жителям Бостона вкладывать свои средства в его дело, основанное на торговле товаров по всему миру, и получать свои неимоверные 150% за 45 дней. Обязательства перед вкладчиками погашались за счет поступления новых вкладов. В итоге, компания разрослась до ежедневного поступления в размере 250 тыс. долларов.

Банковская структура Доны Бранки в Португалии. Созданные банк привлекал клиентов депозитами с доходностью в 10% в месяц. Никаких действий с вложениями, естественно, не проводились, а выплаты осуществлялись из сумм новых вложений. Однако, банк просуществовал 14 лет.

Доходное дело Саед Шаха. Всего за 1,5 года финансовый проект пронесся по всей стране Пенджабе, было вовлечено 300 000 вкладчиков.

Ценные бумаги компаний Лу Перлмана, которые успешно продавались в течение 20 лет. Деятельность компаний, естественно, осуществлялась только на бумаге, без каких-либо фактических действий.

Европейский Королевский Клуб Дамары Бертгес и Хана Гунтера, который представлял собой крупную финансовую пирамиду с вступительными взносами. Людям, которые хотели вступить в клуб предлагалось выкупить акцию за 1400 швейцарских франков, и получать 200 франков в месяц.

Инвестиционный фонд Бернарда Мейдоффа. Инвесторам обещали прибыль в размере 13% годовых. Однако, как было выявлено в последствии, никаких инвестиционных проектов фонд за 13 лет своего существования не осуществлял.

Фермы муравьев Вана Фэна. Участникам системы было необходимо внести взнос в размере 1500 долларов. Дальше им выдавалась коробка с муравьями и инструкцией, по уходу за муравьями в течение трех месяцев. Предполагалось, что муравьи используются для изготовления лекарств. По истечении срока, коробка забиралась представителем фермы, а участникам обещалась выплата – 32% годовых каждые 14 месяцев.

МММ Сергея Мавроди. Финансовая пирамида была создана по системе Понци, и существовала за счет притока новых вложений. Вкладчикам предлагали доход в 1000%. За пять существования данной системы было собрано 1,5 млрд. рублей.

«Сапфировая» пирамида Удмуртии. Для вступления в пирамиду нужно было выкупить девять «австралийских сапфиров» по цене 13 000 рублей за камень. Для того, чтобы вернуть свои средства, нужно было привлекать новых участников, которые тоже бы купили камни, которые на самом деле являлись ювелирным стеклом, стоимостью 9 рублей за штуку.

Социальная страховая система США, запущенная Рузвельтом в 1935 году. Также имеет сходство с системой Понци. Социальное страховое строится на поступления средств от работающего населения страны с дальнейшим распределением между пенсионерами. Опасения вызывает ситуация 2018 года, когда количество людей пенсионного возраста будет преобладать над количеством работающих – единственным источником поступления.

Аналогичными структурами являются пенсионные фонды России. Но об этом уже в другой статье. Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить.

В разных источниках выделяют несколько подходов к определению понятия финансовой пирамиды. Выделим четыре из них:

Первый подход. Финансовая пирамида, как организация с организационно-правовой формой. Автор подхода А.В. Анкин:

«Финансовая пирамида – это финансовая организация, развивающаяся на основе вложений инвесторов, которые привлекаются в организацию посредством обещанных высоких доходов. При этом доход выплачивается из новых поступлений вкладчиков».

Второй подход. Пирамида, как финансовая конструкция, механизм которой поддерживается за счет возрастающих денежных вложений и спекуляцией финансовыми ценностями:

«Финансовая пирамида – это вид поведения ее организатора, при котором выполнение утвержденных на себе обязательств происходит за счет привлечения новых вложений. Иногда этот вид пирамиды называют финансовым пузырем – состояние, при котором наблюдается неоправданный рост цены на финансовые инструменты под влиянием неоправданного спроса».

Третий подход. Автор подхода Г.Г. Димитриади рассматривает финансовые пирамиды с позиции финансовой экономики:

«Финансовая пирамида – это обязательства организатора, которые погашаются за счет собранных средств без привлечения сторонних средств. Крах пирамиды обусловлен самой пирамидой: у организатора в определенный момент времени не оказывается достаточных средств для выполнения обязательств».

Четвертый подход. Финансовая пирамида как вид мошенничества. Автор подхода В.Ю. Белицкий:

«Финансовая пирамида – это преступление, способом которого является привлечение финансовых средств от вкладчиков с созданием иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и обещанием быстрого обогащения, с осуществлением последующих выплат денег за счет новых финансовых поступлений. Так как собственного имущества заемщика недостаточно для удовлетворения всех имущественных требований вкладчиков, влечет за собой причинение им материального ущерба».

Схема финансовой пирамиды

По данной схеме видно, что люди зарабатывают за счет новых приглашенных. Ты зарабатываешь, если приглашаешь новых участников, и они внесли деньги. И так каждому вступившему. С каждым разом приглашать людей, конечно, становится тяжелее, и в итоге пирамида рушится, говоря всем, что обанкротилась.

Признаки финансовой пирамиды

Гарантированный высокий доход Отсутствие продукта, или продукт в виде «вечного двигателя» Доход за счет привлечения новых участников Отсутствие доступа к информации и финансовой отчетности Использование незнакомых специфических терминов Спекуляция чужим авторитетом Небольшая стартовая плата Зомбирующая мотивация

Жажда легкой наживы всегда двигала человечеством! Одни ради этого, под разным предлогом, покоряли страны и материки, другие открыто промышляли разбоем. А третьи испытывают судьбу в азартных играх. В финансовых пирамидах все это слилось воедино. Одни с «честными глазами» обещают золотые горы. Другие с азартом несут свои деньги.

Этапы функционирования финансовой пирамиды

Выделяют четыре этапа функционирования финансовой пирамиды.

Первый этап. Создание пирамиды. Отмечается рост ее акций до максимальной стоимости. Это самый долгий и благополучный этап строительства пирамиды.

Второй этап. Вершина пирамиды. Длится недолго. Отмечается максимальной стоимостью акций. Дивиденды выплачиваются, но финансовое положение структуры ухудшается.

Третий этап. Крах финансовой пирамиды. Недолгий период, в который курс стоимости акций обрушивается до первоначального или еще ниже. Сопровождается банкротством и ликвидацией финансовой структуры.

Четвертый этап. Постпирамидальный. Сопровождается собраниями и митингами недовольных вкладчиков с требованиями возмещения понесенного ущерба, наказанием виновных. Возможны частичные выплаты.

Причины и условия возникновения финансовых пирамид

Причины, собственно, две:

Это намеренное создание финансовой пирамиды с целью получения финансовой прибыли. Становление коммерческой организации финансовой пирамидой.

При каких же условиях это происходит?

1. Должно быть наличие основного инструмента – рынка ценных бумаг или рынка акций, имеющих значительные колебания в своей стоимости.

2. Отсутствие в законодательстве ограничений относительно функционирования финансовых структур пирамидального типа. Так как на данный момент законодательство не имеет таких ограничений, это не исключает их создания и существования. Что не запрещено, значит, разрешено. Все финансовые организации пирамидального типа абсолютно законны.

3. Благосостояние населения. Улучшение материального состояния ведет к накоплению и сбережению излишних средств. К желанию инвестирования с целью получения быстрой и большой прибыли.

Меры борьбы с финансовыми пирамидами

Необходима разработка серьезной законодательной базы противодействия созданию финансовых пирамид. На сайте центрального аппарата необходимо создать раздел, в котором раскрывались бы:

— перечень структур, в деятельности которых обнаружены признаки финансовых пирамид,

— признаки финансовых пирамид,

— информация, касающаяся учредителей данных структур,

— содержание договоров с инвесторами с разбором условий, ущемляющих права инвестора или приводящих к потере вложенных средств.

Надеюсь, статья вам понравилась. Жду ваших комментариев.

С уважением, Марина Ширшикова

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