Здравствуйте, уважаемые читатели nocleep.ru В этой статье я попыталась ответить на очень актуальный вопрос современного мира: Есть ли деньги в интернете? «Деньги в интернете есть. И деньги огромные!» – так бы ответил небезызвестный Остап Бендер. А вы что думаете по этому поводу? Я часто слышу: в интернете только финансовые пирамиды да аферы. Действительно, такое дело имеет место быть.

Если посмотреть на многие паблики социальных сетей, они просто кишат разнообразными предложениями заработка в интернете, и с рекламным призывом: Купи! Купи! Купи! Скриншоты с выплатами впечатляют, и на них многие клюют.

Деньги в интернете, безусловно, есть. Я сама являюсь активной частью этого денежного потока, покупая книги на Лабиринте. Покупая книги онлайн, выгоднее на 100-200 рублей. Не говоря уже о покупке различных товаров. Об этом я писала в статье «Что можно делать в интернет». Смотрите сами:

Цена за книгу в магазине Буквоед:

Цена за ту же книгу в онлайн-магазине Буквоед:

Также люди ежедневно покупают платные тренинги и курсы онлайн, консультации профессионалов, индивидуальные занятия, оплачивают домен, хостинг, и еще много чего)))

Я могу ошибаться, но мне кажется, что наибольшее количество денег крутятся в сфере инфобизнеса, коучинга и обучающих курсов. Да еще какие… ИТОГ: Деньги В Интернете Есть! Мы их постоянно отдаем. А если мы их отдаем, значит, кто-то их получает. Логично? Встает вопрос: Как научиться эти деньги получать?

Деньги платят за что-то. Поэтому, если хотите получить, нужно что-то дать взамен. Вернее, не что-то, а ожидаемый результат. Например,

— если я покупаю электронную книгу, то хочу получить как минимум удовлетворение от ее прочтения, а также какие-то знания и умения;

— если я покупаю курс по дизайну сайтов, то хочу получить профессию дизайнера сайтов, и зарабатывать этим деньги;

— если я обучаюсь в Европейской школе коучинга, то хочу стать профессиональным коучем, и помогать людям достигать их цели.

Что нужно делать для того, чтобы начать зарабатывать деньги в интернете?

Во-первых, ответить на четыре главных вопроса:

Что?

Что вы можете предложить людям? Короче, что вы продаете? Товар или услугу? Свой или чужой?

Если чужой: берете товар, созданный другим человеком, и предлагаете его купить другим людям. Чем большим людям он необходим, тем больше ваши комиссионные. Это может быть:

продажа товаров через интернет-магазин,

работа на Workle,

участие в партнерской программе.

Если вы продаете свой товар/услугу:

консультацию в той области, где вы эксперт;

коуч-сессию, если вы можете пинать и мотивировать людей, чтобы они достигали своих целей;

информационный продукт – курс, обучающий тренинг, электронную книгу, интеллект-карту, чек-лист, аудио-видео материалы и т.д.

Кому?

Кому Вы продаете? Кто Ваш клиент? Какая у него «боль»? Чем Вы можете ему быть полезным? Ведь он покупает именно решение своей проблемы — лекарство от «боли». Интернет большой. Если распыляться, предлагая всем и вся, ничего не заработаешь. Чтобы продавать, нужно знать, кому это нужно. Нужно знать свою целевую аудиторию, и место, где она обитает))) Чтобы не выкидывать свои деньги, время, ресурсы на ветер, каждый «выстрел» должен быть максимально точечным и выгодным.

Как?

Этот вопрос можно разделить на три подвопроса:

1. Как Ваш клиент узнаете о Вашем товаре/услуге? Какие способы Вы будете использовать при этом? Есть эффективные способы и неэффективные. Эффективными будут те, на которые будет откликаться Ваша целевая аудитория.

2. Почему клиент должен купить Ваш товар/услугу именно у Вас? В интернете аналогичных предложений пруд пруди))) Если он Вас не знает, значит не доверяет!!! Все просто. Нужны отзывы клиентов, которые уже получили свой результат от применения/использования Вашего товара или услуги.

3. Как клиент получит, купленный у Вас товар/услугу? Как Вы получите Ваши деньги за свой товар/услугу? Для этого нужно решить кучу технических вопросов. Настроить сервисы, создать интернет-магазин и т.д. и т.п.

Зачем?

Зачем Вы продаете то, что Вы продаете? Зачем Вам вообще этим заморачиваться? Зачем Вам нужны эти деньги? – Без ответов на эти вопросы нет мотивации, потому что нет точки прилета. Вылетев из точки отлета, Вы будете блуждать среди облаков, пока не упадете, растратив все ресурсы. У каждого состоявшегося интернет-бизнесмена в наше время есть наставник, который помогает ответить на этот вопрос, правильно рассчитать ресурсы и т.п. «Когда есть учитель, меньше делаешь ошибок». У Вас есть учитель, который Вас не сколько учит, сколько мотивирует!!!! Который разгребает кашу в голове, и дает ясное понимание – зачем Вам это нужно! Помогает справиться с неудачами, помогает не отступать, не останавливаться, пока не дойдешь до цели.

Во-вторых, нужно уметь считать.

Куда уходит 90% времени у начинающих?

Ответ: новичку приносят деньги только 10% всех действий, которые он совершает, так как пытается объединить и творческую работу и техническую. Через это проходят все начинающие. Что нужно делать, чтобы изменить ситуацию? Делегировать! Но об этом в следующих статьях. Не забудьте подписаться на обновления.

Правило 80 на 20

Почти в любой сфере деятельности оно действует:

20% действия приносит 80% успеха,

20% клиентов приносят 80% прибыли,

20% слов языка используются в 80% передачи информации,

20% тегов используется в 80% создания сайтов и т.д.

И это гораздо лучше — знать 20%, но качественно, чем 80%, но кое-как.

Вывод: чтобы быть экспертом, нужно знать и уметь всего лишь на 10-20% больше других!

Четыре ключевые привычки успешного человека:

Сказал — сделал. Или ты сказал, а другой сделал (опять тема делегирования). Заканчивать и финалить. Начинающих много, заканчивающих мало (5-10%). Все делать в срок (вовремя). Улыбаться и благодарить (быть доброжелательным).

Хочу прокомментировать второй пункт. Как показывает моя практика — финишируют только 5 %-10%. Приведу пример: вместе со мной на курс записалось 1000 человек, 700 из них заполнили анкеты, 500 — приступили к обучению, 100 — финишировали, 10 — стали победителями. И я в том числе!

Вывод: если Вы приняли решение, научиться зарабатывать в интернете, то сделайте это! Много людей приходят в интернет, чтобы зарабатывать. Также много и уходят, не получив результата. Остаются 5%, которые не сдаются. Будьте в их числе! В следующих статьях «Как выжить и преуспеть новичку в интернет-бизнесе». Подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить.

Еще раз про 5% (10%). Чтобы найти 3 клиентов, нужно провести как минимум 30 консультаций. Чтобы заработать 500 евро, нужно осуществить как минимум 170 продаж и т.д. Данную закономерность можно найти в любом учебнике по экономике. К примеру, вы назначили за свою электронную книгу цену в 1$. Вы продаете 100 000 экземпляров и получаете за это 100 000$. Если же цена будет 10$, вы сумеете продать только 5000 экземпляров, и получите за это прибыль в 50 000$. Простая арифметика.

Подведем общий итог: деньги в интернете есть. Способов заработка много. Мне понравилась фраза: «Работать можно и 24 часа в сутки, но главное не в этом, а главное в том, зарабатываешь ли ты или так и будешь работать». Это уже тема личной эффективности. Когда-нибудь я начну и такую рубрику вести))) А пока... если пришли в интернет зарабатывать, так, зарабатывайте. Денег в интернете хватит всем!

Если обратится к статистике Банка России, то можно сделать вывод, что количество пользователей электронных платежей с каждым годом растет:

А также заметно увеличивается количество электронных платежей онлайн:

О видах платежных интернет-систем читайте в следующих статьях.

Надеюсь, статья Вам понравилась. Жду Ваших комментариев.

С уважением, Марина Ширшикова

P.S. Недавно купила интересный курс по эффективному использованию времени

«Хозяин Времени» Евгения Попова. Осваиваю и пытаюсь жить по плану.

Это эффективно, но, оказывается, не так легко)))