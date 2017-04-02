Выходим в интернет. Какой браузер лучше?

Здравствуйте, уважаемые читатели блога nocleep.ru. Все вы пользуетесь интернетом, и у вас, наверняка, возникали вопросы: Что такое браузер? Каким браузером лучше пользоваться? Почему на одних курсах (конечно, если вы посещаете какие-нибудь курсы по информационным или компьютерным технологиям) рекомендуют использовать один браузер, а на других – другой?…. В этой статье мы с вами попробуем разобраться: Какой браузер лучше? Чем браузеры отличаются друг от друга? И зачем он вообще нужен?

Что такое браузер?

Многие начинающие пользователи, заходя каждый день в интернет, даже не подозревают, что именно браузер позволяет им просматривать страницы в интернете. Что же кроется за этим иноязычным словом? «Браузер», в переводе с английского, как раз и означает «просмотр» или «средство для просмотра». Отсюда становится понятным, что браузер – это средство для просмотра интернет-сайтов. Чем вы, собственно, сейчас и занимаетесь, читая эту статью)))

По-научному, браузер – это веб-обозреватель для просмотра веб-сайтов, а также для запроса веб-страниц, их обработке, вывода и перехода от одной страницы к другой.

По-простому, браузер – это программа, через которую мы можем просматривать сайт в интернете.

— Так, что же такое браузер? – спросите вы.

— Просто программка, софт, которая интерпретирует код разметки сайтов в красивую картинку или текст, — отвечу я.

— Как это происходит?

— Объясню. Когда пользователь вводит адрес веб-сайта в строку браузера, программа посылает запрос и связывает вас с нужным веб-сервером. Далее браузер преобразует полученный документ, закодированный в html-формате в доступный для чтения текст, который вы и видите на экране.

Но, это не единственная функция браузера. Он выполняет и другие:

сохраняет веб-страницы, которые вы выбрали для просмотра;

загружает файлы;

хранит cookies (т.е. запоминает, какие сайты вы посещали) и т.д.

Какой браузер лучше?

Можно долго спорить, какой браузер лучше, и не прийти к единому мнению, потому что выбор браузера чисто субъективный. Если вы активный пользователь интернета, то вам, как правило, приходится пользоваться несколькими браузерами одновременно))) Как это делаю я. Но любимый браузер есть у всех. Когда-то я, как и большинство других, я пользовалась Internet Explorer.

Потом появились другие и стало можно выбирать: я перешла на Opera. Когда в организации, в которой я работала, появились первые компьютеры, все работали в Mozilla Firefox. Сейчас мой любимый браузер Google Chrome. ЯндексБраузер на меня вообще впечатление не произвел.

Сразу хочется сказать, что функционал всех браузеров почти одинаков. У каждого есть настройки, загрузки, закладки, окно инкогнито, каждый сохраняет историю, имеет расширения и дополнения. Разобраться, я думаю, в этом никому не составит труда. Давайте рассмотрим эти пять браузеров, выделив самое необходимое и удобное для пользователя.

Обзор основных браузеров

Internet Explorer. Самый известный браузер, потому что, как я уже сказала выше, с него многие начинали. Сейчас он очень отстает по скорости от других браузеров, таких как: Opera или Mozilla, поэтому обыватели интернета от него отказываются. Но Internet Explorer до сих пор является предусмотренной программой в операционной системе Windows.

И он бывает необходим, потому что специфика некоторых сайтов такова, что они работают только с ним: это сайты банковских систем, шифрование и т.д. Например, мой Антивирусник все платежи всегда проводит через защищенный сайт, открывая его только в Internet Explorer. Это из-за того, что Internet Explorer отличается высоким уровнем безопасности!!! Надеюсь, вы поняли)))

Чем еще может быть интересен Internet Explorer пользователю?

1. Мне удобно пользоваться настройками новой вкладки:

Установил необходимые галочки и получаешь то, что хочешь видеть:

2. Мне понравилось, что есть Советы по использованию Microsoft Edge. Из которых я узнала:

— как пользоваться расширениями,

— как закрепить вкладки быстрого доступа,

— как пользоваться переводчиком,

— как получать уведомления от веб-сайтов,

— как совершать выгодные покупки на Amazon,

— как сохранять интересные идеи в Pinterest?

— как получить мгновенный доступ ко всем файлам Office,

— как воспроизводить контент на устройствах,

— что такое энергоэффективный просмотр сайтов,

— как получать ответы на свои вопросы в ходе поиска,

— как читать без рекламы,

— как делать пометки на веб-сайтах,

— как создавать заметки,

— как мгновенно делать скриншоты, обрезать и делиться

Отдельно хочется выделить советы по безопасности:

— как очистить журнал браузера,

— как избавиться от назойливых всплывающих окон,

— как перейти в приватный просмотр,

— как обеспечить сохранность паролей.

В общем, даже если не будете пользоваться браузером Internet Explorer, узнаете много нужного и полезного.

3. Браузер Internet Explorer предлагает много расширений:

Удобно пользоваться функцией сохранения веб-заметок:

Остальные браузеры можно установить, скачав с сайта производителя. Бесплатно!

Opera. Норвежский браузер. Когда-то был очень популярным, но потом сдулся))) Сейчас я мало знаю людей, которые им пользуются. Многого про него сказать не могу. Но что мне в нем нравиться, так это – экспресс-панель. Она кажется мне удобной. Расположено все в одном месте и компактно: меню, настройки, меню вкладок, закладки, персонализированные новости, история, расширения, загрузки. Не нужно куда-то лазить и искать. Все на виду!

У Opera также много дополнений и расширений. Они подразделяются по группам: Рекомендуемые, Лучшие, Безопасность и конфиденциальность, Экспресс-панель, Боковая панель, и еще много других. Если вы выбрали браузер Opera для постоянного использования, вам не составит труда в них разобраться и установить необходимые для работы.

Яндекс.Браузер. Это браузер со своими изюминками. Его еще называют «Клоном Хрома». У меня он не вызывает ни каких эмоций, но фишечки, которые мне хочется выделить, имеются:

1. При установке браузера, вам предлагается посмотреть ряд видео «Узнайте, как»: сориентироваться на сайте, создать настроение, узнать время и другие факты, убрать кричащую рекламу, открыть сайт, не зная адреса, понять иностранный текст, сберечь свои настройки, попасть к началу страницы.

2. Новая вкладка чем-то напоминает мне экспресс-панель Opera, где есть быстрый доступ к настройкам, к закладкам, ленте новостей, табло, недавно закрытым вкладкам, к дополнениям и синхронизации:

3. Дополнения Яндекс.Браузер включают в себя следующие блоки:

Инструменты, которые позволяют делать скриншоты, затемнять экран (режим кинотеатра), позволяет получить более надежный доступ к сайтам, ускоряет загрузку страниц и экономит интернет-трафик. Для кого-то это важно!

Управление, которое позволяет сохранять и синхронизировать данные, включает менеджер паролей, синхронизацию.

Покупки (Советник) – помогает экономить, подсказывая, где нужные вам товары стоят дешевле.

Сервисы Яндекса: КиноПоиск, Музыка и Радио, Погода, Почта, Пробки, Диск, Карточка.

Безопасность: Антишок (блокирует рекламу с шокирующими и неприятными изображениями), Блокировка флеш-данных (запрещает воспроизводить ролики, которые могут замедлять работу компьютера), Блокирует всплывающие окна и текстовые объявления, которые мешают и раздражают.

Настойки браузера.

4. И, конечно, как у любого браузера, у Яндекс.Браузер есть расширения. Их много. Делятся на категории: Рекомендуемые, Лучшие, Безопасность и конфиденциальность и другие.

Google Chrome. Сейчас я пользуюсь именно им. Его считают выскочкой, потому что всего за несколько лет он завоевал доверие пользователей, и сейчас многие пользуются именно им. Чем он мне нравится? Потому что быстрый, простой и понятный. Без каких-либо наворотов))) Главное, быстрый. У Google Chrome куча расширений, приложений и сервисов.

Если у вас есть личный кабинет в Google, то ваши возможности значительно расширяются. Вы можете завести надежную почту, пользоваться облачным хранилищем, завести личный аккаунт в социальной сети Google+, бесплатно вести блог на Блоггере, про Ютуб я вообще молчу. Я не представляю свою работу без GoogleДиск и GoogleDoks.

Обо всех возможностях Google читайте в статье

«Возможности Google. Для новичка в интернете».

Mozilla Firefox. Одно время был очень популярным, но затем уступил Chrome. Хотя некоторые инфобизнесмены рекомендуют проходить их курс именно на этой рыжей лисичке. Стартовая страница включает в себя: строку поиска, строку закладок, панель инструментов (что очень удобно), позволяет восстановить предыдущую сессию (тоже плюс), и, что тоже очень важно, показывает строку инструментов, ранее установленных пользователем.

Новая вкладка включает в себя визуальные закладки:

Дополнений и расширений у Mozilla Firefox очень много. Они сортируются по категориям. Выбираете необходимое для работы и устанавливаете:

Я пользуюсь тремя расширениями:

Kaspersky Protection – расширение от «Лаборатории Касперского», которое обеспечивает защиту в интернете,

Video DownloadHelper – позволяет легко и быстро скачивать видео с интернета,

Speed Dial – обеспечивает быстрый доступ к самым посещаемым мною веб-сайтам, например, к моим страничкам в социальных сетях. Очень удобно!

Ну вот, мы рассмотрели удобства пользования всеми пяти браузеров. Каким браузером пользоваться вам — выбор всегда будет за вами. Но теперь вы знаете: Что такое браузер? Зачем он нужен? Какой браузер выбрать?

Статистика браузеров

Если говорить о популярности браузеров, то статистика показывает:

Если обратиться к статистике посещаемости сайтов, то можно увидеть, с каких браузеров чаще заходят посетители на сайт.

А вот посещаемость моего блога «Азбука новичка в интернете»

Как вы можете убедиться – Гугл рулит!!!

Я даже опрос не хочу проводить за ваш любимый браузер – и так все ясно!!!

К тому же хороший браузер просто необходим для тех, кто зарабатывает в интернете. Тут без него не куда...

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Надеюсь, статья была для вас полезной. Жду ваших комментариев.

С уважением, Марина Ширшикова