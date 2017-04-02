Выходим в интернет. Какой браузер лучше?
Здравствуйте, уважаемые читатели блога nocleep.ru. Все вы пользуетесь интернетом, и у вас, наверняка, возникали вопросы: Что такое браузер? Каким браузером лучше пользоваться? Почему на одних курсах (конечно, если вы посещаете какие-нибудь курсы по информационным или компьютерным технологиям) рекомендуют использовать один браузер, а на других – другой?…. В этой статье мы с вами попробуем разобраться: Какой браузер лучше? Чем браузеры отличаются друг от друга? И зачем он вообще нужен?
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Что такое браузер?
Многие начинающие пользователи, заходя каждый день в интернет, даже не подозревают, что именно браузер позволяет им просматривать страницы в интернете. Что же кроется за этим иноязычным словом? «Браузер», в переводе с английского, как раз и означает «просмотр» или «средство для просмотра». Отсюда становится понятным, что браузер – это средство для просмотра интернет-сайтов. Чем вы, собственно, сейчас и занимаетесь, читая эту статью)))
По-научному, браузер – это веб-обозреватель для просмотра веб-сайтов, а также для запроса веб-страниц, их обработке, вывода и перехода от одной страницы к другой.
По-простому, браузер – это программа, через которую мы можем просматривать сайт в интернете.
— Так, что же такое браузер? – спросите вы.
— Просто программка, софт, которая интерпретирует код разметки сайтов в красивую картинку или текст, — отвечу я.
— Как это происходит?
— Объясню. Когда пользователь вводит адрес веб-сайта в строку браузера, программа посылает запрос и связывает вас с нужным веб-сервером. Далее браузер преобразует полученный документ, закодированный в html-формате в доступный для чтения текст, который вы и видите на экране.
Но, это не единственная функция браузера. Он выполняет и другие:
- сохраняет веб-страницы, которые вы выбрали для просмотра;
- загружает файлы;
- хранит cookies (т.е. запоминает, какие сайты вы посещали) и т.д.
Какой браузер лучше?
Можно долго спорить, какой браузер лучше, и не прийти к единому мнению, потому что выбор браузера чисто субъективный. Если вы активный пользователь интернета, то вам, как правило, приходится пользоваться несколькими браузерами одновременно))) Как это делаю я. Но любимый браузер есть у всех. Когда-то я, как и большинство других, я пользовалась Internet Explorer.
Потом появились другие и стало можно выбирать: я перешла на Opera. Когда в организации, в которой я работала, появились первые компьютеры, все работали в Mozilla Firefox. Сейчас мой любимый браузер Google Chrome. ЯндексБраузер на меня вообще впечатление не произвел.
Сразу хочется сказать, что функционал всех браузеров почти одинаков. У каждого есть настройки, загрузки, закладки, окно инкогнито, каждый сохраняет историю, имеет расширения и дополнения. Разобраться, я думаю, в этом никому не составит труда. Давайте рассмотрим эти пять браузеров, выделив самое необходимое и удобное для пользователя.
Обзор основных браузеров
Internet Explorer. Самый известный браузер, потому что, как я уже сказала выше, с него многие начинали. Сейчас он очень отстает по скорости от других браузеров, таких как: Opera или Mozilla, поэтому обыватели интернета от него отказываются. Но Internet Explorer до сих пор является предусмотренной программой в операционной системе Windows.
И он бывает необходим, потому что специфика некоторых сайтов такова, что они работают только с ним: это сайты банковских систем, шифрование и т.д. Например, мой Антивирусник все платежи всегда проводит через защищенный сайт, открывая его только в Internet Explorer. Это из-за того, что Internet Explorer отличается высоким уровнем безопасности!!! Надеюсь, вы поняли)))
Чем еще может быть интересен Internet Explorer пользователю?
1. Мне удобно пользоваться настройками новой вкладки:
Установил необходимые галочки и получаешь то, что хочешь видеть:
2. Мне понравилось, что есть Советы по использованию Microsoft Edge. Из которых я узнала:
— как пользоваться расширениями,
— как закрепить вкладки быстрого доступа,
— как пользоваться переводчиком,
— как получать уведомления от веб-сайтов,
— как совершать выгодные покупки на Amazon,
— как сохранять интересные идеи в Pinterest?
— как получить мгновенный доступ ко всем файлам Office,
— как воспроизводить контент на устройствах,
— что такое энергоэффективный просмотр сайтов,
— как получать ответы на свои вопросы в ходе поиска,
— как читать без рекламы,
— как делать пометки на веб-сайтах,
— как создавать заметки,
— как мгновенно делать скриншоты, обрезать и делиться
Отдельно хочется выделить советы по безопасности:
— как очистить журнал браузера,
— как избавиться от назойливых всплывающих окон,
— как перейти в приватный просмотр,
— как обеспечить сохранность паролей.
В общем, даже если не будете пользоваться браузером Internet Explorer, узнаете много нужного и полезного.
3. Браузер Internet Explorer предлагает много расширений:
Удобно пользоваться функцией сохранения веб-заметок:
Остальные браузеры можно установить, скачав с сайта производителя. Бесплатно!
Opera. Норвежский браузер. Когда-то был очень популярным, но потом сдулся))) Сейчас я мало знаю людей, которые им пользуются. Многого про него сказать не могу. Но что мне в нем нравиться, так это – экспресс-панель. Она кажется мне удобной. Расположено все в одном месте и компактно: меню, настройки, меню вкладок, закладки, персонализированные новости, история, расширения, загрузки. Не нужно куда-то лазить и искать. Все на виду!
У Opera также много дополнений и расширений. Они подразделяются по группам: Рекомендуемые, Лучшие, Безопасность и конфиденциальность, Экспресс-панель, Боковая панель, и еще много других. Если вы выбрали браузер Opera для постоянного использования, вам не составит труда в них разобраться и установить необходимые для работы.
Яндекс.Браузер. Это браузер со своими изюминками. Его еще называют «Клоном Хрома». У меня он не вызывает ни каких эмоций, но фишечки, которые мне хочется выделить, имеются:
1. При установке браузера, вам предлагается посмотреть ряд видео «Узнайте, как»: сориентироваться на сайте, создать настроение, узнать время и другие факты, убрать кричащую рекламу, открыть сайт, не зная адреса, понять иностранный текст, сберечь свои настройки, попасть к началу страницы.
2. Новая вкладка чем-то напоминает мне экспресс-панель Opera, где есть быстрый доступ к настройкам, к закладкам, ленте новостей, табло, недавно закрытым вкладкам, к дополнениям и синхронизации:
3. Дополнения Яндекс.Браузер включают в себя следующие блоки:
Инструменты, которые позволяют делать скриншоты, затемнять экран (режим кинотеатра), позволяет получить более надежный доступ к сайтам, ускоряет загрузку страниц и экономит интернет-трафик. Для кого-то это важно!
Управление, которое позволяет сохранять и синхронизировать данные, включает менеджер паролей, синхронизацию.
Покупки (Советник) – помогает экономить, подсказывая, где нужные вам товары стоят дешевле.
Сервисы Яндекса: КиноПоиск, Музыка и Радио, Погода, Почта, Пробки, Диск, Карточка.
Безопасность: Антишок (блокирует рекламу с шокирующими и неприятными изображениями), Блокировка флеш-данных (запрещает воспроизводить ролики, которые могут замедлять работу компьютера), Блокирует всплывающие окна и текстовые объявления, которые мешают и раздражают.
Настойки браузера.
4. И, конечно, как у любого браузера, у Яндекс.Браузер есть расширения. Их много. Делятся на категории: Рекомендуемые, Лучшие, Безопасность и конфиденциальность и другие.
Google Chrome. Сейчас я пользуюсь именно им. Его считают выскочкой, потому что всего за несколько лет он завоевал доверие пользователей, и сейчас многие пользуются именно им. Чем он мне нравится? Потому что быстрый, простой и понятный. Без каких-либо наворотов))) Главное, быстрый. У Google Chrome куча расширений, приложений и сервисов.
Если у вас есть личный кабинет в Google, то ваши возможности значительно расширяются. Вы можете завести надежную почту, пользоваться облачным хранилищем, завести личный аккаунт в социальной сети Google+, бесплатно вести блог на Блоггере, про Ютуб я вообще молчу. Я не представляю свою работу без GoogleДиск и GoogleDoks.
Обо всех возможностях Google читайте в статье
«Возможности Google. Для новичка в интернете».
Mozilla Firefox. Одно время был очень популярным, но затем уступил Chrome. Хотя некоторые инфобизнесмены рекомендуют проходить их курс именно на этой рыжей лисичке. Стартовая страница включает в себя: строку поиска, строку закладок, панель инструментов (что очень удобно), позволяет восстановить предыдущую сессию (тоже плюс), и, что тоже очень важно, показывает строку инструментов, ранее установленных пользователем.
Новая вкладка включает в себя визуальные закладки:
Дополнений и расширений у Mozilla Firefox очень много. Они сортируются по категориям. Выбираете необходимое для работы и устанавливаете:
Я пользуюсь тремя расширениями:
Kaspersky Protection – расширение от «Лаборатории Касперского», которое обеспечивает защиту в интернете,
Video DownloadHelper – позволяет легко и быстро скачивать видео с интернета,
Speed Dial – обеспечивает быстрый доступ к самым посещаемым мною веб-сайтам, например, к моим страничкам в социальных сетях. Очень удобно!
Ну вот, мы рассмотрели удобства пользования всеми пяти браузеров. Каким браузером пользоваться вам — выбор всегда будет за вами. Но теперь вы знаете: Что такое браузер? Зачем он нужен? Какой браузер выбрать?
Статистика браузеров
Если говорить о популярности браузеров, то статистика показывает:
Если обратиться к статистике посещаемости сайтов, то можно увидеть, с каких браузеров чаще заходят посетители на сайт.
А вот посещаемость моего блога «Азбука новичка в интернете»
Как вы можете убедиться – Гугл рулит!!!
Я даже опрос не хочу проводить за ваш любимый браузер – и так все ясно!!!
К тому же хороший браузер просто необходим для тех, кто зарабатывает в интернете. Тут без него не куда...
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Надеюсь, статья была для вас полезной. Жду ваших комментариев.
С уважением, Марина Ширшикова
Ds немножко не правильно написали, тут движки браузеров соревнуются: Трайдент (ИЕи на его движке) Геко ( мазилла и на его движке), Блинк ( Хром и на его движке) Едж ( не помню уже)
в 10 браузеры Едж и ИЕ постоянно стучат на сервера мракософта ( хотя видимости запущенности нет) не отключаетя ничем. У каждого браузера свои фишки есть. Для меня например удобней и менее прожорливый Мазилла и Пале мун ( держит более 100 открытых вкладок) Хром повесится и сожрёт всю память и он очень не удобный. Из хромоподобных в основном использую UC браузер, т.к. более продвитутый и оптимизированный.Мазиллу испохабили с 29 версии интерфейсом аустралис ( закос под Хром), но это можно исправить почти всё ( вернуть в старый вид расширением Classic Theme Restorer.
Спасибо за комментарий, Владимир. Мне важен каждый ответ. И моим читателям тоже. Конечно, у каждого браузера свои фишки. В этом я и пыталась разобраться. Мне кажется, что в фишках вы более продвинутый!!!
Вот, как раз-то в расширениях к Хромым браузерам разобраться-то и сложно. Их очень много, а хорошо работающих мало. Я имею ввиду , работающих быстро и не очень жрущим память... А у яндекса есть фишка — есть отключение неподписанных расширений, что важно при банковских операциях. У Оперы есть VPN. А у Фокса есть Cyberfox, который и x86 и x64, побыстрее и оптимизирован под архитектуры процессоров. А Хром — это будущая облачная ОС, поэтому памяти жрёт много, хочет контролировать винду и активно ловит вирусы, от которых избавляться на порядок сложнее, чем у его хромых собратьев. Поэтому я и весь наш ун-т его не пользует.
Ух, ты! Спасибо большущее!!! Столько полезной информации узнала, после того, как эту статью написала. Здорово, это всем полезно будет знать! Благодарю за полезный комментарий. За то что делитесь своими знаниями и опытом.
Internet Explorer плох тем, что не хочет устанавливать последнюю версию на Windows XP, то же касается и Google Chrome. А вот Mozilla FireFox самый лучший и правильный (очень правильно отображает любые сайты), кроме того и ещё и не такой глючный как Google Chrome! Яндекс браузер очень хорош чтобы не подцепить какую-нибудь заразу, но это и его минус, так как иногда не даёт кое-что увидеть на сайте.
Спасибо за комментарий, Александр. Читателям важно знать мнения наибольшего количества пользователей, чтобы определиться в этом вопросе. Большинство моих читателей высказались именно за Mozilla. Но в моем случае, почему то, она оказалась самой глючной из всех. Потому я ее и не люблю, но пользуюсь временами.