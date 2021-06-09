Привет, любители литературы! Вы хоть раз в жизни держали настоящую книгу? Конечно же да. Как минимум, в детстве, когда читали разные произведения на уроках русской литературы. Книга – это великая вещь. Именно она позволяет думать, размышлять на великие темы и открывать для себя новые вещи. Держать книгу в руках – одно удовольствие. Недавно появилась электронная книга. Что это?

Мир не стоит на месте. Всё меняется. Изменения настигли и книжную индустрию. На смену обычным традиционным бумажным книгам пришла электронная книга. Что это такое, для чего она нужна и как в неё скачать реальные произведения – расскажем вам прямо сейчас.

Да электронная книга – это же неудобно

Есть такое предположение. Отчасти, такое говорят люди, которые очень любят бумажные книги. Они привыкли держать их в руках, ощущать запах страниц и прикасаться к бумажным листам. С ними мы спорить не будем. Бумажная книга – это действительно хорошая вещь. Но электронная открывает большие преимущества.

Во-первых, она удобная. Электронная книга представляет собой небольшое устройство размером по длине и ширине равной обычной бумажной книге или даже меньше. По размерам отличается только толщиной и весом. Она значительно тоньше и весит совсем мало. Для сравнения, электронная книга по толщине – это как обычная книга где-то на 50 листов. А то и тоньше, в зависимости от модели.

Во-вторых, электронный девайс может хранить книги в электронном формате около миллиона штук. Тут тоже всё зависит от конкретной модели и её памяти. Но то, что в неё можно закачать огромное количество книг – это факт. Скажем, если для сравнения вы возьмёте 100 бумажных книг и поставите их рядом с собой, то увидите, что поднять их просто невозможно. Их много, и они тяжёлые.

В электронную же книгу все 100 книг влезут без проблем. Представляете? В одну тонкую штуку и 100 книг! И это минимум. Их количество может доходить до тысяч, сотней тысяч и миллионов. В этом маленьком девайсе помещается целая библиотека электронных книг. Это ли не чудо?

В-третьих, электронную книгу удобно брать собой в любые места. Она компактная, мобильная, помещается в сумку, рюкзак, кейс, а некоторые и даже в карман. Настолько она маленькая. Такое устройство можно взять с собой даже в путешествие. Оно не займёт много места.

Таким образом, электронная книга – это удобная практичная и мобильная вещь для каждого.

Как пользоваться книгой и на что надо нажимать

Электронная книга предназначена для чтения. Поэтому в ней должны находится книги, которые вы любите или хотите прочитать. Книги могут появиться там только в нескольких случаях:

Они уже установлены на вашем устройстве в большом количестве;

В девайсе присутствует собственная библиотека книг;

Книги надо скачать на устройство.

Рассмотрим каждый вариант более подробно, чтобы вы смогли понять, как скачать электронные книги.

Установленные книги

В электронных книгах после покупки уже могут быть установлены наиболее популярные произведения. Как правило, это классика мировой литературы и произведения, которые наиболее популярны прямо сейчас. Но, чаще всего производители закачивают в базовую литературу на своё устройство лишь некоторые книги. А иногда, их количество крайне мало. Поэтому не стоит на это надеяться и лучше скачивать книги самостоятельно.

«Как покупать в интернете» — читайте здесь

Электронная библиотека

Более современные устройства имеют собственную библиотеку книг. Это платформа, на которой хранятся разные форматы электронных книг для скачивая. Для входа в данный сервис требуется наличие подключения к сети интернет. В такую библиотеку можно перейти прямо в самом устройстве и там уже выбрать нужную литературу. Преимущество метода в том, что не надо ходить на посторонние сервисы для скачивания, где можно подцепить вирус.

«Сканирование на вирусы» — читайте здесь

Интернет. Один из наиболее популярных способов закачки книг. Дело в том, что в библиотеке книг на устройстве, их количество обычно ограниченно. В интернете же – их количество бесконечно. Они постоянно пополняются с выходом новых произведений. Как выбрать книгу и не зацепить при этом вирус, который может повредить устройство? – вот главный вопрос, который надо ставить при поиске книг в сети.

Чтобы этого не случилось, предлагаем ходить только на популярные и надёжные сайты. Обычно, на них можно как купить, так и скачать книгу в электронном формате. Если делать это платно, то сумма денег там не столь значительна. Часто гораздо дешевле, чем в бумажном варианте. Но так как вы находитесь в интернете, то там можно найти эту же книгу бесплатно и без проблем скачать её к себе на устройство.

Закачать нужную литературу к себе на девайс через интернет можно 2 способами:

Через браузер электронной книги; Через браузер компьютера, телефона с последующим переносом в книгу.

Недостаток первого варианта в том, что обычно в книгах браузеры работают достаточно медленно. Они долго загружаются и подтормаживают. Плюс метода – не надо совершать никаких дополнительных манипуляций. Просто скачиваешь книгу в своём устройстве.

Второй вариант хорош тем, что через компьютер или телефон удобнее искать книги. После удачного поиска, надо скачать её на устройстве, с помощью которого вы искали литературу, а затем перенести её либо через Bluetooth и Wi-FI, либо с помощью кабеля на электронную книгу.

Электронная книга – это великая вещь современного мира. Очень удобная, практичная и полезная. Желаем вам прочитать на ней тысячи книг.

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