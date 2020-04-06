Вы знаете, когда появились первые бумажные деньги в России? Не ломайте голову! Первые бумажные деньги в России появились в 1769 году. Это было во времена Екатерины II. И назывались эти деньги — ассигнациями. Ассигнации были сделаны из бумаги большого формата. Возможно, Вы видели их в музее. Я же их впервые увидела в фильме «Белое и черное», когда граф приходит на бал и кидает на стол бумагу, очень похожую на газету. Оказалось, это деньги!!! С этого момента начинается — финансовая история России… Кому интересно, читайте дальше)))

Новые финансовые рельсы России

Самое интересное, что с этого момента Россия встала на принципиально новые финансовые рельсы. Потому что с этого момента стали активно развиваться финансовые институты, такие как банки, корпоративы, страховые компании. Страховали в то время в основном деревянные постройки, потому что боялись «красного петуха»... И страховали жизнь моряков. Для этого они скидывались в единый «общаг» перед плаванием. И, если кто-то не вернулся, эти деньги передавались семье погибшего.

Подробнее о деньгах можно почитать в статье: «Что такое деньги»

Как вы думаете, сколько было за это время финансовых институтов? До 1905 года их стало порядком около 1000. В основном это были государственные банки, которые держались в одних руках. Потом уже начали появляться коммерческие банки, которые выдавали деньги различным предприятиям. Люди копили деньги в то время и ничего не боялись!!!

В настоящий момент инфляция съедает до 5% всех доходов!!! Что такое инфляция? Подробнее о ней можно почитать в статье: «Деньги и денежное обращение». А если в двух словах… То, представьте, что у вас в кармане есть 100 рублей. И сегодня вы можете их обменять в любом магазине на две зерновые булочки.

Проснувшись завтра утром, в вашем кармане те же 100 рублей, но придя в магазин, вы их можете обменять уже только на одну булочку — или (в худшем варианте), на корочку от булочки… Вспомнили лихие 90-е? Когда месячной зарплаты хватало только на одни поход в магазин. И в магазин нужно было идти сразу же после получки, потому что цены поднимались несколько раз в ДЕНЬ!!!

Русское экономическое чудо

Есть фильм — «Русское экономическое чудо». Это 10 серий по 25 минут, в котором рассказывается наша экономическая и финансовая история, начиная с 1769 года. Посмотрите, на какие подвиги способен русский народ!!! Вот одно из этих чудес...

За что же его так? Что такого выдающегося сделал этот человек, раз его смерть связывают с упущенными возможностями развития России? Давайте попробуем разобраться… Мы знаем, что имя Столыпина у нас ассоциируется с рядом реформ, проведенных в стране в тот период.

В 1861 году в России было отменено крепостное право. А уже в 1862 году было выпущено пособие «Краткая экономия, или наука о богатстве для чтения крестьян» — и это для людей, которые не знают даже как буквы выглядят)))

«Краткая экономия для крестьян» или наука, о том, как стать богатым крестьянином рассказывала об основных принципах управления землей: посадил урожай – собрал урожай – часть продал – часть оставил на еду – часть отложил на резерв. На вырученные деньги от продажи, купил еще земли. И так постепенно хозяйство расширялось. Всего 17 страниц, на которых написано о том, как обычному крестьянину стать богатым человеком. И некоторые стали – те, которых в 1917 года раскулачивали)))

В 1909 году начался экономический рост:

прирост промышленного производства составил 88%!

в 10 раз увеличились расходы на образование! Так как Реформа образования была направлена на повышение уровня образования крестьян. Повсеместно в глубинках открылись начальные школы.

Так как Реформа образования была направлена на повышение уровня образования крестьян. Повсеместно в глубинках открылись начальные школы. доход от сельского хозяйства составил 52,6%! Так как после того, как крестьян обучили не только грамоте, но и правилам успешного управления ею, выходит Реформа о выделении крестьянам земли в частную собственность.

А в 1905 году в Россию приехали английская и немецкая делегации. После чего в Германию уходит доклад, в котором есть такие слова:

«Еще 25 лет такой реформы и Россия будет недосягаема ни для каких стран»

Выводы делайте сами!!! И попробуйте догадаться кого раскулачивали в 1917 году???

Зачем знать историю?

История циклична! И в ней все повторятся. Наша задача – посмотреть основные моменты, когда в стране всё было хорошо, и, когда было плохо… Но посмотреть не просто так, а чтобы использовать эту информацию в будущем.

1917 год

Следующая интересная дата – 1917 год. Что произошло в этот момент? Чтобы вы понимали: до 1917 года была царская Русь. После 1917 года – это уже совсем другое государство. И складывается совершенно иная экономическая система в стране. Как следствие:

Новые деньги! Перед 1917 годом в России было много разных купюр: сначала были керенки, а потом только ленивый не печатал свои деньги — более 2000 разнообразных банкнот самого разного происхождения. Деньги были не только у правительственных структур, но и у любого атамана. Фильм «Свадьба в Малиновке» помните?

Процесс национализации! Когда осуществлялся переход из частной собственности в государственную собственность. Раскулачиваение – т.е., всё, что было у человека накоплено до 1917 года перешло в собственность государства: «Вся власть – народу!», «Все деньги — народу!» Итог – люди потеряли деньги!!! Было — ВАШЕ, стало — НАШЕ!!!

1922 год

Человеку в советский период ни о чем не нужно было заботиться: квартиры, образование, здравоохранение были бесплатными. Работой обеспечены ВСЕ!!! Не хочешь работать? Придем и заставим!!!

В 1922 году начинают возрождаться финансовые инструменты, когда появляются Сбербанк и Госстрах. Как вы думаете: почему всего два, а не 1000? Думаю, вы и так догадались, что так легче контролировать))) Так как товаров в магазинах было мало, то у людей появились лишние деньги, которыми государство поспешило воспользоваться: «Храните деньги в сберегательных кассах!»

Люди снова могли копить (в основном на машину или свадьбу детям), а государство — строить новые заводы и развивать военную сферу… С этой же целью были выпущены ОБЛИГАЦИИ. Помню, у моего дяди их был целый чемодан)))

1990 год

И так продолжалось до 1990 года. Возможно, вы помните, что случилось в этого год? Правильно, началась перестройка. Которая продолжалась буквально 11 месяцев, но изменила облик страны до неузнаваемости. Мы понимаем, что до этого была одна экономическая система (командно-плановая), а после уже другая — та, в которой мы живем сейчас...

В первую очередь меняется собственник ресурсов. В Советский период все было народным, и этим всем распоряжалось государство. То, начиная с 1990 года начала появляться частная собственность благодаря приватизации. Плюс ваучерная программа... Помните на что Вы обменяли кусочек своего государственного имущества?

1991 год

Чем известен этот год? Да, распад Советского Союза (ПУТЧ). То есть, до 1991 года было одно государство – социализм. А после возникло другое государство. Как следствие – опять новые деньги!!! У людей сгорели все накопления! Возможно, у вас есть знакомые, которые собирались купить машину, но не успели – не смогли купить даже колесо...

И смотрите, как интересно: люди периодически теряют деньги, но все-равно продолжают копить. Если посмотреть на мир животных: там тоже многие зверюшки создают кладовые и т.п. Может у человека это тоже инстинкт – подстраховаться и хоть как-то подготовиться к новым переменам. Бабушки говорили: «На чёрный день».

У кого есть дети, те хотят, чтобы следующее поколение жило лучше прежнего. Конечно, так думают далеко не все. Почему? В советский период финансовая культура «выкашивалась». Человеку всё предоставлялось: квартира, образование, общежитие, пенсия, семья и т.д. Ни о чем не нужно было заботиться. А мы знаем, что, если мышцы долго не тренировать, что будет? С финансовой мышцей та же история.

Все эти обязанности государство забрало. И жили в общем-то не плохо… Но, в итоге, начиная с 1991 года, когда прекрасная эпоха закончилась, то многие люди не смогли быстро перестроиться: и мы по-прежнему от государства чего-то ждем, пенсию, например. Которая уже тоже заморожена!!! Статьи об этом:

Что происходит с пенсионной системой в России

Накопительная часть пенсии заморожена

1998 год

В стране полным ходом идет процесс деноминации рубля. Что это такое? Денег в стране стало столько, что цены подскочили до миллиона... В советский период на 3 рубля можно было купить: 3 литра молока, банку сметаны, буханку черного хлеба и батон, и еще оставалось 15 копеек на мороженое (стандартный набор, за которым меня отправляли в магазин). В постсоветский период все изменилось. Вот сравнительная таблица по годам:

Самыми дешевым товаром были спички — от 1 копейки за коробок, цены подскочили до 171 рубля и опустились в 1998 году до 23 рублей. Самым из дорогих товаров, пожалуй, считалось зимнее пальто, так как копить на него среднестатистическому гражданину приходилось не один год, цена доходила до 1,5 млн. — 1483396 рублей.

Что же такое деноминация? Говоря простым языком, это убирание на купюрах лишних нолей (стоили колбаса 30 000 рублей за кило, стала стоить — 30 рублей. Вместе с нолями, конечно, одновременно убирались ноли на ценниках и в расчетных листах работников. Вот как это выглядело:

Потом случилось просто не вероятное — курс доллара подскочил с 6 рублей до 24-30 рублей. И в стране, где большинство людей потеряли деньги, есть категория граждан, которая говорит: «Нам бы побольше 1998 годов…» Почему? Потому что в некоторых компаниях заработную плату в то время выплачивали не рублями, а долларами. Доллар подскочил, и у них появилась возможность открыть свои фирмы. Или купить квартиру по дешевке, так как в стране идет приватизация и продажа квартир…

Еще одним кризисным моментом ознаменован этот год!!! Дефолт. Что в это слово вообще вкладывается? Девальвация – падение национальной валюты. Спрашивается, это было искусственное событие или естественное? В английском языке есть словосочетание «by defoult», т.е. «настройки по умолчанию».

Тут такая история. После 1991 года у нас новое государство. И оно говорит: «Сейчас мы быстренько денежек наберем, и станем на новые рельсы. У нас все будет восстановлено. И все будет отлично». В итоге государство набирает очень много внешних долгов. А вы понимаете, что уже на тот момент внешние долги брались в долларах.

И представьте, вы взяли до 1998 года 1000 долларов. Доллар вырос в 6 раз. И вам вернуть уже не 1000, а 6000 долларов. И у вас еще попросили этот долг вернуть. И государство объявляет «Дефолт». Дефолт означает, что государство – БАНКРОТ! По сути, государство сказало: «Ребята, мы не можем расплатиться по этим долгам». У дефолта есть определенное обременение. Физическим лицам еще как-то деньги возвращали, а юридическим лицам – организаторам и инвесторам – им денег, разумеется, не вернули. Естественно, очень сильно скакнул уровень инфляции. Последствие инфляции – рост цент до 100%.

Почему государство было вынуждено объявить дефолт? Потому что резервный фонд государства на тот момент составлял 19 млн. долларов, а долг составлял – 57 млн. долларов. Где деньги взять? У своих граждан, конечно!!!

2008 год

Мировой финансовый кризис!!! Начался он с фондового рынка в Америке, который упал. И потянул за собой весь мир!!! Как следствие: многие заводы закрылись, безработица — рабочая сила стала очень дешевой.

Как вы думаете, от куда пошла такая поговорка: «Богатые в кризис становятся еще богаче, а бедные еще беднее»? Просто богатые знают, что в кризис финансовые инструменты дешевеют. Их можно, как на распродаже, приобрести со скидкой до 70%. И через некоторое время они вырастут в цене в разы… А у бедных нет денег, и в кризис они теряют все.

Если посмотреть на фондовый рынок, то можно увидеть, что акции крупных компаний в 2008 году стоили в 1000 раз дешевле. Потому что, еще раз повторюсь, экономика циклична. Если у вас есть деньги, то для вас правила просты: покупать, когда дешево, продавать, когда дорого. Это еще один плюс, почему нужно копить. Потому что, если встречать без денег… сами придумайте окончание этой фразы. Что делать? Копить-сохранять-приумножать. А этому нужно учиться!!!

2014 год

Еще один кризисный момент в России. Доллар вырос в 2 два раза. Евро тоже стремительно растет. У многих кредиты и ипотеки в долларах... Помню, как людей волновал один единственный вопрос: «Когда вмешается Центральный банк?». И наконец-то были введены санкции. За наличку в то время можно было купить квартиру на 30% дешевле!!!

Почему не объявили дефолт в 2008 и в 2014 гг.? Потому что государство начало более рационально создавать резервный фонд – в золото-валютных резервах. И таким образом, резервы стали значительно больше, чем долг. Сейчас у нас резервы в примерном соотношении – 100 млрд, долг – 50 млрд.

Нам бы тоже так делать… Но… люди уже давно не доверяют финансовой структурам и предпочитают сразу тратить заработанные средства... Думаете, это последний кризисный год в нашей истории? Что-то я сомневаюсь... Чем отличается богатый человек от бедного? Мышлением. Правильно?

Надеюсь, статья вам понравилась. Буду рада услышать от вас обратную связь. Мне важны ваши комментарии. #МаринаШиршикова