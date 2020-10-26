Здравствуйте, уважаемые читатели блога. Чем вы занимались в эти выходные? Я решила пройти бесплатный курс по теме «Как устроена банковская система в России». Данный курс проводит самый крупный интернет-работодатель Workle. В этой статье вы узнаете:

как функционирует банковская система в России,

какие существуют финансово-кредитные организации

с какими продуктами и услугами они работают.

Ни для кого не секрет, что в настоящее время на финансовый сектор в России приходится пятая часть общей активности. И, если смотреть по уровню средней заработной платы, то именно в данном виде экономической деятельности она достигает самого высокого значения.

Что такое банковская система

Банковская система представляет собой совокупность различных видов кредитно-финансовых учреждений. В России, как и в других странах с развитой экономикой банковская система имеет два уровня. На верхнем уровне находится центральный банк, на нижнем уровне — коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовые организации.

Центральный банк РФ

Центральный банк Российской Федерации (Центробанк), сокращенно — ЦБ РФ регулирует все денежные (наличные и безналичные) и кредитные потоки в стране. И выступает посредником между государством и финансово-кредитными организациями России. То есть, Центральный банк, как главный банк страны, действует как банкир государства и банковской системы, а также как учреждение, ответственное за осуществление кредитно-денежной политики.

Подробнее о кредитно-денежной политике в статье

«Роль государства в экономике»

Функции Центрального банка

ЦБ является эмиссионным центром страны, поэтому на нем лежат обязанности, связанные с выпуском (эмиссией) денежных знаков, организацией их обращения и изъятия из обращения на территории страны – для этого банк проводит различные денежные реформы;

ЦБ осуществляет надзор за деятельностью кредитно-финансовых учреждений страны и исполнением финансового законодательства, а также выдает лицензии на право заниматься банковской деятельностью;

ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам, определяет ставку рефинансирования;

ЦБ осуществляет выпуск и погашение государственных ценных бумаг, управляет счетами государства, проводит зарубежные финансовые операции;

ЦБ регулирует объем денежной массы, находящейся в обращении и тем самым, отслеживает уровень инфляции;

ЦБ представляет интересы страны в международных валютно-финансовых организациях, устанавливает курсы валют и управляет официальными золотовалютными резервами.

Также о функциях ЦБ можно почитать в статье

«Деньги и денежное обращение»

Коммерческие банки

Коммерческие Банки в России занимаются оказанием финансово-кредитных услуг как частным лицам, так и целым компаниям. Могут быть:

универсальными — осуществлять большинство банковских операций, например: кредиты, депозиты, пластиковые карты, расчетные счета и ломбарды;

— осуществлять большинство банковских операций, например: кредиты, депозиты, пластиковые карты, расчетные счета и ломбарды; специализированными — предоставлять определенные виды банковских продуктов и услуг, например: инвестиционные, сберегательные, ипотечные и др.

В России банковская система рыночная, поэтому, в стране работают не государственные (как в СССР — Финансовая история России), а коммерческие банки, между которыми существует конкуренция.

Небанковские финансовые компании

К небанковским финансовым компаниям в России относят организации, которые занимается предоставлением различных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Лизинговые компании — предоставляют в долгосрочную аренду (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) различное имущество: от транспортных средств и оборудования до сооружений производственного назначения.

Инвестиционные компании — проводят дилерские и брокерские операции на рынке ценных бумаг.

Платежные системы — выполняют посреднические функции между банками и клиентами, обеспечивая проведение денежных переводов и платежей по пластиковым картам (Visa, MasterCard и Western Union).

Негосударственные пенсионные фонды — предоставляют услуги по управлению пенсионными накоплениями и созданию негосударственных пенсий.

Внимание! В банковскую систему не входят компании по микрофинансированию, хотя они и предоставляют в долг физическим лицам денежные средства.

Финансовые компании и финансовые продукты

Что еще нужно знать, так это то, что каждая финансовая компания работает только с определенными финансовыми продуктами:

Инвестиционные компании — ценные бумаги;

Банки — счета, пластиковые карты, кредит, ценные бумаги;

Платежные системы — платежи по пластиковым картам, переводы денежных средств;

Компании по микрокредитованию — займы.

Самый широкий диапазон продуктов, конечно, у банков. Но об этом мы поговорим в следующей статье, поэтому, не забудьте подписаться на обновления.

#МаринаШиршикова

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