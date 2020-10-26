Как устроена банковская система в России
Здравствуйте, уважаемые читатели блога. Чем вы занимались в эти выходные? Я решила пройти бесплатный курс по теме «Как устроена банковская система в России». Данный курс проводит самый крупный интернет-работодатель Workle. В этой статье вы узнаете:
- как функционирует банковская система в России,
- какие существуют финансово-кредитные организации
- с какими продуктами и услугами они работают.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время на финансовый сектор в России приходится пятая часть общей активности. И, если смотреть по уровню средней заработной платы, то именно в данном виде экономической деятельности она достигает самого высокого значения.
Что такое банковская система
Банковская система представляет собой совокупность различных видов кредитно-финансовых учреждений. В России, как и в других странах с развитой экономикой банковская система имеет два уровня. На верхнем уровне находится центральный банк, на нижнем уровне — коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовые организации.
Центральный банк РФ
Центральный банк Российской Федерации (Центробанк), сокращенно — ЦБ РФ регулирует все денежные (наличные и безналичные) и кредитные потоки в стране. И выступает посредником между государством и финансово-кредитными организациями России. То есть, Центральный банк, как главный банк страны, действует как банкир государства и банковской системы, а также как учреждение, ответственное за осуществление кредитно-денежной политики.
Подробнее о кредитно-денежной политике в статье
«Роль государства в экономике»
Функции Центрального банка
- ЦБ является эмиссионным центром страны, поэтому на нем лежат обязанности, связанные с выпуском (эмиссией) денежных знаков, организацией их обращения и изъятия из обращения на территории страны – для этого банк проводит различные денежные реформы;
- ЦБ осуществляет надзор за деятельностью кредитно-финансовых учреждений страны и исполнением финансового законодательства, а также выдает лицензии на право заниматься банковской деятельностью;
- ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам, определяет ставку рефинансирования;
- ЦБ осуществляет выпуск и погашение государственных ценных бумаг, управляет счетами государства, проводит зарубежные финансовые операции;
- ЦБ регулирует объем денежной массы, находящейся в обращении и тем самым, отслеживает уровень инфляции;
- ЦБ представляет интересы страны в международных валютно-финансовых организациях, устанавливает курсы валют и управляет официальными золотовалютными резервами.
Также о функциях ЦБ можно почитать в статье
«Деньги и денежное обращение»
Коммерческие банки
Коммерческие Банки в России занимаются оказанием финансово-кредитных услуг как частным лицам, так и целым компаниям. Могут быть:
- универсальными — осуществлять большинство банковских операций, например: кредиты, депозиты, пластиковые карты, расчетные счета и ломбарды;
- специализированными — предоставлять определенные виды банковских продуктов и услуг, например: инвестиционные, сберегательные, ипотечные и др.
В России банковская система рыночная, поэтому, в стране работают не государственные (как в СССР — Финансовая история России), а коммерческие банки, между которыми существует конкуренция.
Небанковские финансовые компании
К небанковским финансовым компаниям в России относят организации, которые занимается предоставлением различных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам.
- Лизинговые компании — предоставляют в долгосрочную аренду (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) различное имущество: от транспортных средств и оборудования до сооружений производственного назначения.
- Инвестиционные компании — проводят дилерские и брокерские операции на рынке ценных бумаг.
- Платежные системы — выполняют посреднические функции между банками и клиентами, обеспечивая проведение денежных переводов и платежей по пластиковым картам (Visa, MasterCard и Western Union).
- Негосударственные пенсионные фонды — предоставляют услуги по управлению пенсионными накоплениями и созданию негосударственных пенсий.
Внимание! В банковскую систему не входят компании по микрофинансированию, хотя они и предоставляют в долг физическим лицам денежные средства.
Финансовые компании и финансовые продукты
Что еще нужно знать, так это то, что каждая финансовая компания работает только с определенными финансовыми продуктами:
- Инвестиционные компании — ценные бумаги;
- Банки — счета, пластиковые карты, кредит, ценные бумаги;
- Платежные системы — платежи по пластиковым картам, переводы денежных средств;
- Компании по микрокредитованию — займы.
Самый широкий диапазон продуктов, конечно, у банков. Но об этом мы поговорим в следующей статье, поэтому, не забудьте подписаться на обновления.
#МаринаШиршикова
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