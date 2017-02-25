Здравствуйте, мои дорогие читатели. Вы считаете себя успешным человеком? Я себя — ДА! Считаю, что каждый преуспел в чем-то, в какой сфере своей жизни... В этой статье раскрывается сокровенная формула успешного человека, которой может воспользоваться каждый. Успешным человеком может стать каждый. Но для того, чтобы стать таковым, необходимо много работать и обладать определенными качествами. А именно:

Успешный человек должен быть способным обучаться

Я не зря поставила именно это качество на первое место. Почему? Когда-то мои знания о компьютерах и интернете были равны нулю! Я не знала ничего. Пришлось уделять время на обучение работе с определенными программами, покупать печатные и электронные книги по интересующим меня темам, аудиотренинги и т.д. и т.п.

Каждый, кто решает освоить компьютер и Интернет, должен в обязательном порядке изучать программы, новые направления и т.д. Но не зацикливаться на изучении только этой литературы. Необходимо уделять время на поиск информации в Сети по интересующим вопросам, записывать приходящие в голову идеи в отдельную тетрадочку и потом анализировать их.

Кроме этого, необходимо читать литературу по психологии, и самомотивации. Нужно быть открытым для новых знаний и использовать их в своей деятельности. Человек должен постоянно учиться. Здесь мне приходит на ум великое высказывание вождя всех времен и народов В. Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться!». И это действительно так. С этим не поспоришь.

Успешный человек должен быть терпеливым

Каждый, кто решает связать свою жизнь с компьютером и интернетом, должен понимать одну простую истину, которую большинство новичков игнорируют. Сразу все освоить невозможно! Все приходит со временем, и зависит от индивидуальной подготовки каждого человека. Необходимо тренироваться, осваивать, применять))) «Терпение и труд все перетрут». Бывает терпение заканчивается и хочется все бросить. Хотя, возможно, осталось до успеха сделать всего лишь один шаг!

Объясню на простом примере. Среди моих клиентов очень много новичков, которые не имеют понятия, как скачать файл на свой компьютер, как копировать информацию в буфер обмена, как просматривать файлы в pdf-формате и т.д. Но, несмотря на это, они приобретают информационные продукты и у них потом начинают возникать очень много вопросов: как скачивать информацию из Интернета; как открыть файлы в pdf-формате и т.д. От этого никуда не деться. Каждый из нас был таким «чайником».

Успешный человек должен быть целеустремленным

Прежде всего, любая деятельность подразумевает решение личных целей. Кто-то хочет создать свой бизнес, научиться зарабатывать в интернете, купить нормальную квартиру в нормальном доме, автомобиль, путешествовать по всему миру, жить в своем удовольствие и т.п. и т.д.

Для того, чтобы научиться достигать своих целей, необходимо, прежде всего, изложить свою цель на бумаге и записать пошаговый план, который позволит достичь ее. В любом бизнесе, не только в Интернете, никогда не бывает ничего гладко. Всегда возникают какие-либо проблемы и препятствия. Необходимо правильно воспринимать все проблемы, и всегда, несмотря ни на что, шаг за шагом, двигаться к своей мечте. К своей цели. Только так! Возможно, это все выглядит пафосно, как выступление на митинге. Но это действительно так!

Успешный человек должен уметь планировать свою работу

Вы не задумывались, почему одни одни люди достигают успеха, а другие нет? Почему так происходит? Все очень просто. Те, кто достигает успеха, всегда планирует свои действия на день, неделю, месяц и год. Они знают, что необходимо делать сегодня, чем они займутся завтра. Они работают согласно составленному плану. Каждый должен иметь свой небольшой план работы, хотя бы на месяц вперед, и выполнять все, что написано в нем. Чтобы узнать подробнее, переходите по ссылке)))

Успешный человек должен быть дисциплинированным

Это важная черта характера, которой должен обладать каждый, кто хочет добиться успеха. Для достижения поставленных целей необходимо выполнять определенные действия день ото дня. Можно выполнять намеченные в плане дела, а можно и не выполнять. Все зависит от человека, но лучше всего быть дисциплинированным и выполнять. Хотя нет в принципе идеальных людей.

Успешный человек должен быть гибким

Мир изменяется день ото дня. Он не такой, как был год или два назад. И через год он не будет таким как сейчас. В интернете и сфере информационных технологий изменения происходят намного быстрее, чем в других отраслях. Успешный человек должен приспосабливаться под эти изменения, менять свой стиль работы и использовать различные новые приемы в своей деятельности, чем бы вы не занимались...

Необходимо искать какие-то нестандартные способы применения той или иной идеи на практике. Проводить различные эксперименты и постоянно тестировать, тестировать и еще раз тестировать. Быть постоянно в поиске. Уверена, что еще можно долго говорить на тему качеств, которыми должен обладать успешный человек. Я назвала самые важные, на мой взгляд, качества.

Подводя итог:

Формула успешного человека достаточна проста))) Нужно идти в ногу со временем и оставаться самим собой. Оставаться при любых ситуациях человеком. Уверена, что если каждый человек сможет взять на вооружение выше перечисленные правила, стать успешным в любой сфере своей жизни.

Да, бывает очень трудно заниматься самомотивацией; сохранять спокойствие духа; не нервничать, но знаете, что с этими трудностями сталкивается каждый человек. И именно преодоление их делает его УСПЕШНЫМ!

Совет новичкам:

Мной было прочитано много литературы по психологии, по достижению целей и намерений и т.д. И в этих книг мной был освоен один способ, который позволяет мне всегда преодолевать трудности, быть всегда в нужном расположении духа и двигаться вперед. Он заключается в ведении «журнала успеха».

Подробнее об этом в статье

«Азбука денег или что такое Дневник Успеха»

Суть состоит в следующем. Необходимо завести общую тетрадь и записывать в ней все, что хорошо удалось сделать в течение дня. Это может быть одна запись, а может быть 5-10. Но записи необходимо делать постоянно, каждый день. Например, Вы сделали свой первый сайт – запишите об этом в журнале успеха. Продали сегодня три копии своей книги – запишите об этом. Открыли собственную почтовую рассылку – запишите об этом. У Вас выписали за день 10 счетов на оплату электронной книги – запишите об этом и т.д. и т.п.

Заполнять журнал успеха необходимо каждый день, не пропуская. Это можно делать уже поздно вечером или рано утром, на следующий день. Но делать нужно обязательно! Почему это так важно?

Все просто! Бывают такие моменты, когда ничего не получается, когда опускаются руки, когда вы не находите понимания у окружающих вас людей, доходы падают, почта не доходит до получателя, хостинг неожиданно падает, важные документы теряются и многое другое. Как быть в этом случае? Бросить все и забыть, как страшный сон?

Нет! Не стоит этого делать! Необходимо просто взять и прочитать собственный журнал успеха! Вспомнить все победы, зарядиться положительной энергией и пережить этот неприятный момент в жизни! Двигаться вперед, пусть даже и небольшими шажками. Но двигаться уверенно к победе.

И эту уверенность дает заполнение журнала успеха и его последующее чтение в тяжелые моменты. Я сам веду такой журнал и в моменты, тяжелые для меня, я просматриваю его и читаю. После этого я внутренне успокаиваюсь и приступаю к решению проблем. Рекомендую завести такой журнал каждому. Это сильная вещь!

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С уважением, Марина Ширшикова